KW 45: Günstiges Apple-Guthaben und „Apple Week“ bei MediaMarkt

In dieser Woche könnt ihr beim Kauf von Apple-Guthaben bis zu 20 Prozent Bonus mitnehmen. Bei MediaMarkt und der Drogeriekette Rossmann laufen entsprechende Aktionen. MediaMarkt wirbt derzeit zudem mit besonderen Apple-Angeboten im Rahmen seiner Aktionstage „Apple Week“.

Starten wir mit der Rossmann-Aktion. Hier gibt es von heute bis Samstag, 7. November Bonus-Guthaben beim Kauf von Apple-Guthabenkarten. Beim Kauf von 25 Euro bekommt man 10 Prozent dazu, beim Kauf von 50 Euro 15 Prozent und beim Kauf von 100 Euro packt die Drogeriekette nochmal 20 Prozent des Kartenwerts obendrauf. Wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings der Kassenbeleg, denn der Code für das Bonusguthaben findet sich dort aufgedruckt und muss separat aktiviert werden.

MediaMarkt mit iTunes-Bonus und „Apple Week“

Mit den gleichen Konditionen bietet in dieser Woche auch MediaMarkt die Guthabenkarten von Apple an. Auch hier dürft ihr allerdings den Kassenbeleg nicht wegwerfen, denn ihr müsst den darauf aufgedruckten Code für Zusatzguthaben separat aktivieren. Die Karten-Aktion von MediaMarkt läuft übrigens nur in den Filialen, während sich die Angebote im Rahmen der „Apple Week“ der Elektrokette auch online abrufen lassen. Wir immer bei MediaMarkt ist hier allerdings ein Preisvergleich angesagt, denn nicht alle als reduziert markierten Preise sind tatsächlich auch Bestpreise. Zudem ziehen bei attraktiven Angeboten in der Regel auch andere Händler mit, so findet sich der mit 116 Euro vergleichsweise günstig angebotene Apple Pencil 2 zu diesem Preis derzeit auch bei Amazon wieder.

Die im Rahmen der „Apple Week“ bei MediaMarkt gelisteten Produkte reichen einmal quer durch Apples Produktangebot. So findet sich dort Zubehör für Macs und iOS-Geräte, darunter Apples Magic Keyboard und Magic Mouse, ebenso wie verschiedene Apple-Rechner, iPhone und iPad oder auch spezielle HomePod-Bundles.