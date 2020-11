Apples „Ceramic Shield“ bei gleichbleibender Härte deutlich sturzfester

In seinem iPhone Pro Durability Test beantwortet der YouTuber Zack Nelson nicht nur die Frage, ob Apples neue „Ceramic Shield“-Oberfläche auch die Kratzfestigkeit der Gerätefront erhöht, sondern geht auch auf ein Thema ein, zudem wir schon mehrere Lesermitteilungen erhalten haben: Die im iPhone verbauten Magneten „eignen“ sich auch zum Aufsammeln von Metallspänen, die sich falls von den Magneten angezogen, allerdings auch problemlos wieder wegwischen lassen.

Mit Blick auf Kratzer in der Glasfront kommt der YouTube zu dem Ergebnis, dass sich das neue Frontglas gegenüber den Vorgängergenerationen nicht merklich verbessert hat. In Referenz zu der weltweit anerkannten Mohs-Härteskala sind bei Stufe sechs erste leichte und bei Stufe sieben deutlich erkennbare Kratzer in der Gerätefront zu sehen. Um dies einordnen zu können: Stufe sechs wird als „mit einer Stahlfeile ritzbar“ beschrieben, damit eine kupferne Münze Spuren hinterlässt, darf die Härte nicht mehr als Stufe drei betragen.

Die Tatsache, dass die Kratzfestigkeit der neuen iPhone-Modelle sich nicht verbessert hat, spricht allerdings nicht gegen Apples Aussage, die Geräte hätten jetzt eine erhöhte Bruchfestigkeit. Vielmehr ist hier sogar ein direkter Zusammenhang zu vermuten. Mit zunehmender Härte gegen Kratzer steigt in der Regel auch das Bruchrisiko, während eine weichere Zusammensetzung die Flexibilität und damit auch das Risiko des Zersplitterns im Falle eines Sturzes senken kann. Apple scheint das Glas bei gleichbleibender Oberflächenhärte also flexibler und damit widerstandsfähiger gemacht zu haben.

Bereits früher veröffentlichte Tests bestätigen dies dann auch. Im Vergleich zu ihren Vorgängern weist die „Ceramic Shield“-Oberfläche der neuen iPhone-Modelle eine deutlich höhere Sturzfestigkeit auf. Apple selbst spricht hier auch von der bislang größten Verbesserung im Vergleich zum Vorjahresmodell, die es beim iPhone je gab. Im Vergleich zum iPhone der letzten Generation haben die aktuellen Modelle dem Hersteller zufolge eine viermal bessere Sturzfestigkeit.