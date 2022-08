Kurzvideo-Konflikt: Instagram und Google machen TikTok das Leben schwer

Damit wird es fortan nicht mehr möglich sein Clips auf Instagram zu bearbeiten und diese noch vor einer Veröffentlichung dort an andere Apps wie TikTok weiterzuleiten. Die Änderungen wurden bislang ausschließlich in der iPhone-Variante der Instagram-App beobachtet. Auf Rückfrage wollte Instagram die Änderungen, die Kaitlin Hatton zuerst aufgefallen sind , nicht kommentieren.

Bei Instagram setzt man auf die Popularität des eigenen Video-Editors und will offenbar verhindern, dass dieser für die Erstellung von Videos genutzt wird, die dann bei TikTok landen. So ist Instagram dazu übergegangen die Tonspur heruntergeladener Clips zu deaktivieren.

YouTube hat sich dabei direkt am Original orientiert und wird dazu übergehen Wasserzeichen in die Video-Uploads der eigenen Community zu brennen. Dies betrifft vor allem die Video-Macher, die ihre Shorts nach dem Upload aus dem YouTube Studio herunterladen, um diese auf anderen Plattformen zu teilen. Wie YouTube jetzt mitteilt , werden dies fortan mit einem Wasserzeichen versehen, „damit deine Zuschauer sehen können, dass die Inhalte, die du auf anderen Plattformen teilst, auch auf YouTube Shorts zu finden sind“.

Google und Facebook arbeiten schon länger daran dem Platzhirschen TikTok ein Stück vom Kurzvideo-Kuchen abzunehmen und haben sich mit den YouTube Shorts und den Instagram Reels bereits in vor Monaten in Stellung gebracht, um der chinesischen Konkurrenz die Nutzer streitig zu machen. Kürzlich haben die beiden US-Unternehmen den Konkurrenzdruck weiter verschärft.

