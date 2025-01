Kurviger: Reise- und Routenplanung für Auto und Motorrad

Der schon länger als Web-Anwendung verfügbare Routenplaner Kurviger steht seit dem vergangenen Spätsommer auch als iPhone-Applikation zum Download im App Store bereit und verdient eure Aufmerksamkeit.

Kurviger richtet sich an Auto- und Motorradfahrer, die ihre Touren auf kurvigen und landschaftlich reizvollen Strecken verbringen möchten und bietet diesen einen üppig bestückten Werkzeugkasten zur Planung der nächsten Ausfahrten an.

Städte und Autobahnen werden bei der Berechnung der stark anpassbaren Routen vermieden, alle anderen Kriterien lassen sich flexibel auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. So bietet Kurviger nicht nur eine Routenplanung mit Wegpunkten, Streckenabschnitten und einem GPX-Export, sondern auch zusätzliche Tools zur Navigation und Tourenoptimierung, die einen recht ausgereiften Eindruck machen.

Flexible, detaillierte Routenplanung

Mit Kurviger können Nutzer Strecken nach ihren eigenen Vorlieben planen. Neben Start- und Zielpunkten lassen sich beliebig viele Zwischenstopps hinzufügen. Kernstück ist ein Algorithmus, der Routen anhand der gewünschten Kurvigkeit berechnet. Dabei stehen vier Profile zur Auswahl, von der schnellen bis zur „extra kurvigen“ Route. Während die schnelle Route Autobahnen und größere Straßen einbezieht, priorisiert die extra kurvige Variante kleine Landstraßen und vermeidet städtische Gebiete konsequent.

Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit, spezifische Straßentypen auszuschließen. So können unbefestigte Wege oder Hauptstraßen vermieden werden. Für spontane Ausflüge bietet die Plattform zudem eine Rundtour-Funktion, bei der Startpunkt und gewünschte Distanz eingegeben werden können. Die generierten Vorschläge lassen sich individuell anpassen, indem Wegpunkte verschoben oder neue hinzugefügt werden.

Navigation und Zusatzfunktionen

Neben der Routenplanung kann Kurviger auch navigieren. Die App bietet im Tourer+-Abo sprachgeführte Navigation, Offline-Karten sowie die Möglichkeit, Routen in verschiedenen Formaten für externe Navigationsgeräte zu exportieren. Allerdings fehlt derzeit noch eine CarPlay-Integration. Diese befindet sich noch in der Entwicklung.

Ergänzend finden Nutzer in der Anwendung sogenannte Points of Interest (POIs), darunter motorradfreundliche Hotels, Bikertreffs, Tankstellen und Werkstätten. Diese lassen sich in die geplante Tour integrieren, um Pausen und Übernachtungen gezielt einzuplanen.

Tourer+ kostet 30 Euro im Jahr

Die App ist mit einem recht großen Funktionsangebot kostenfrei erhältlich, bietet Unterstützern aber zwei zusätzliche Premium-Abos an, die weitere Funktionen freischalten. Die Abo-Option „Tourer“ für 15 Euro pro Jahr hilft euch dabei bestimmte Straßenkategorien zu vermeiden, zeigt Sperrungen und bietet einen Erweiterten Routentransfer. Die Abo-Option „Tourer+“ für 30 Euro pro Jahr versorgt euch zudem mit Offline Karten und einer sprachgesteuerten Navigation.