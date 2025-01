Baseus Super Energy: Powerbank, LED, Kompressor und Starthilfe

Der Zubehör-Anbieter Baseus hat mit der Super Energy ein neues 4-in-1-Gerät im Sortiment. Neben seiner Funktion als Powerbank kann die Baseus Super Energy auch als Starthilfe für Fahrzeuge, als Taschenlampe und als Kompressor eingesetzt werden.

Baseus Super Energy konkurriert auf Augenhöhe mit der Mophie Go Rugged und der von TOPDON angebotenen V2200 Starthilfe-Powerbank mit App-Anbindung.

Powerbank, LED und Starthilfe

Eine Kombination, die sich an Nutzer richtet, die eine kompakte und multifunktionale Lösung für dein Einsatz auf Reisen benötigen. Der Hersteller gibt an, dass das Gerät in der Lage ist, Fahrzeuge mit einer Spitzenleistung von 600 Ampere zu starten. Dies könnte insbesondere bei vollständig entladenen Autobatterien hilfreich sein.

Mit einer Kapazität von 6.000 mAh gehört die Powerbank eher zur Kategorie der kleineren Energiespeicher. Die maximale Ladeleistung wird mit 45 Watt angegeben, was für gängige Schnellladeverfahren ausreicht. Für die Aufladung stehen ein USB-A- und ein USB-C-Anschluss zur Verfügung, wobei Letzterer auch für den Eingangsstrom genutzt wird.

Kompressor mit Einschränkungen

Neben der Energieversorgung bietet das Gerät einen integrierten Kompressor, der bis zu einem Druck von 150 PSI (etwa 10 Bar) arbeiten soll. Dies eignet sich für das Aufpumpen von Reifen oder Bällen. Allerdings ist zu beachten, dass kleinere Kompressoren bei längerem Einsatz schnell an ihre Grenzen kommen und gegebenenfalls eine Abkühlzeit benötigen.

Baseus bietet die Super Energy in Schwarz an und bringt im Lieferumfang Krokodilklemmen, ein USB-Kabel sowie Adapterspitzen für den Kompressor mit. Für nächtliche Einsätze ist außerdem eine Taschenlampenfunktion integriert, deren Lichtintensität jedoch nicht spezifiziert wird.

Die Baseus Super Energy wird bei Amazon zum Preis von 107 Euro angeboten, bei MediaMarkt gibt es das Modell aktuell bereits ab 92 Euro.