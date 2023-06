„Gigabit Innovation Track“ testet 5G-Anbindung für Bahnstrecken

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) stellt insgesamt 6,4 Millionen Euro an Fördermitteln bereit, um die Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von schnellen Internetverbindungen an Bahnstrecken auszuloten. Im Rahmen des „Gigabit Innovation Track“ (GINT) genannten Vorhabens soll herausgefunden werden, welche Möglichkeiten es für die Bereitstellung eines auf 5G-Verbindungen basierenden Gigabitkorridors entlang von Gleisstrecken gibt.

Im Gegensatz zum 4G-Standard (LTE) sind die Reichweiten von 5G Sende- und Empfangsanlagen deutlich geringer. Dementsprechend muss die Anzahl der neben den Bahnstrecken verbauten Mobilfunkmasten deutlich erhöht werden. Im Rahmen der Erhebung werden insbesondere auch schnellere 5G-Verbindungen auf 3,6-Gigahertz-Frequenzen getestet. Hier gehen die Betreiber davon aus, dass sich mit einem Funkmast gerade mal ein Kilometer Bahnstrecke versorgen lässt.

Bei einer entsprechenden Umsetzung rechnet das Projekt damit, dass deutschlandweit 20.000 neue Mobilfunkmasten benötigt werden. Angesichts dieser Zahl stellt sich nicht nur die Möglichkeit nach einer kostengünstigen, sondern auch einer optisch vertretbaren Installationsvariante. Die im Rahmen des Projekts kooperierenden Unternehmen experimentieren hier mit unterschiedlichen Bauarten und Designs. Beispielsweise sei alternativ zum klassischen Betonsockel auch eine Variante im Gespräch, die sich zeitsparend und dennoch sicher in die Erde schrauben lässt.

Dem GINT-Projektteam gehören neben der Deutschen Bahn die Unternehmen Telefónica Germany, Ericsson und die Vodafone-Tochter Vantage Towers an. Diese werden ihrerseits gemeinsam ebenfalls 6.4 Millionen Euro für das Projekt locker machen. In einem ersten Schritt soll dann eine zehn Kilometer lange Teststrecke in Mecklenburg-Vorpommern in Betrieb gehen, an der die technologische Ansätze und Möglichkeiten des Konzepts in der Praxis erprobt werden. Erste Ergebnisse des Versuchsprojekts werden nicht vor Ende 2024 erwartet.