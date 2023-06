Künftig soll „Siri“ anstelle von „Hey Siri“ genügen

Zwölf Jahre nach dem Start von Siri steht im Raum, dass Apple den bislang für die Aktivierung nötigen Sprachbefehl „Hey Siri“ verkürzt und künftig ein einleitendes „Siri“ ausreicht, um Anfragen oder Sprachbefehle abzusetzen. Die Ankündigung könnte bereits am Montag erfolgen.

Everyone is asking about Siri, AI and WWDC on Monday. One item I haven’t mentioned in a while has been a major project to drop the “Hey” from “Hey Siri.” I’d look out for that possibility next week. https://t.co/jGqyI54SXE

