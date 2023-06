Extravagantes 3in1-Klapp-Ladegerät von CubeNest

Der Hersteller sieht sein Ladegerät vor allem für den Einsatz unterwegs prädestiniert und liefert eine robuste Aufbewahrungstasche mit, in der auch das mitgelieferte Netzteil und das zugehörige USB-C-Kabel Platz finden. Alternativ dazu kann die Ladestation natürlich auch dauerhaft und platzsparend auf dem Schreibtisch oder am Bett positioniert werden.

Insert

You are going to send email to