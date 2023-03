Kopfhörer-Tipp: Sound Blaster JAM V2 bereits ab 30 Euro verfügbar

Erstmals seit der Weihnachtszeit lässt sich der leichtgewichtige Bluetooth-Kopfhörer Sound Blaster JAM V2 wieder für überschaubare 30 Euro bestellen und ist nach Monaten im 50-Euro-Segment damit wieder in Bereichen angekommen, in denen sich der leichte Over-Ear-Kopfhörer als attraktive Ergänzung zu den vielleicht schon vorhandenen AirPods von Apple anbietet.

Wir haben den Bügelkopfhörer seit dem Verkaufsstart der ersten Generation vor fast 10 Jahren im Einsatz und nutzen inzwischen auch das neue Modell. War der originale Sound Blaster JAM damals noch mit einem Micro-USB-Anschluss ausgestattet, ist der Bluetooth-Kopfhörer inzwischen in der Ausgabe V2 erhältlich und setzt auf einen USB-C-Port und Bluetooth 5.0 statt Bluetooth 4.1.

USB-C, 90 Gramm und 22 Stunden Akku

Zudem besitzt das aktuelle Modell zwei Mikrofone zum Telefonieren und sorgt sich damit um eine deutlich bessere Rauschunterdrückung als sein Vorgänger. Der mit einem Gesamtgewicht von nur 84 Gramm sehr leichte Kopfhörer bietet sich für Situationen an, in denen man keine Fremdkörper im Gehörgang haben möchte und ist durch seine kompakte Größe und den guten Anpressdruck durchaus auch für kleine Köpfe und den Betrieb in Kinderhand geeignet.

Der Klang der Kopfhörer ist breitbandig, gefällig und wenig akzentuiert. Vorausgesetzt die Sound Blaster JAM V2 werden zum eigentlichen Listenpreis von 30 Euro angeboten, kommen diese mit einem sehr soliden Preis-Leistungs-Verhältnis ins Haus und können sich (unserer Meinung nach) auch durchaus sehen lassen.

Verdoppelte Akkulaufzeit

Wer möchte kann das Headset per USB-C-Kabel sogar als kabelgebundene Kopfhörer am Rechner einsetzen. Seit heute bietet der Verkäufer, Creative Labs Europe, den Sound Blaster JAM V2 wieder für 29,99 Euro an, allerdings dürfte es sich hier wohl einmal mehr für einen nur kurzfristig verfügbaren Preis handeln.