eufy Wall Light Cam S100 in Deutschland erhältlich

Die integrierte Kamera erfasst die Umgebung mit 2K Auflösung und verfügt über ein Nachtsichtmodul mit Farbdarstellung. Das Gerät erkennt Bewegungen im Umkreis von zehn Metern und kann damit verbunden Aufnahmen anfertigen sowie Benachrichtigungen in Echtzeit schicken. Ergänzend verfügt die eufy Wall Light Cam S120 in Verbindung mit der zugehörigen App über eine integrierte Gegensprechanlage und eine 105 dB laute Alarmsirene.

Mit der eufy Wall Light Cam S100 ist jetzt die erste der beiden neuen Außenleuchten mit integrierter Kamera von eufy direkt in Deutschland erhältlich. Bei dem zum Preis von 169,99 Euro angebotenen Modell handelt es sich um die kabelgebundene Version. Ergänzend wird in den nächsten Wochen auch noch die Wall Light Cam S120 mit integrierten Solarakku hierzulande in den Handel kommen.

Insert

You are going to send email to