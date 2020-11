„Konzert mit dem Elefanten“: WDR-App streamt Samstag ab 16 Uhr live

Am 28. November feiert der Elefant sein zehnjähriges Konzertjubiläum. Da aktuell im Funkhaus am Wallraffplatz kein Publikum zugelassen ist, kommt das Konzert morgen um 16 Uhr live in die Wohnzimmer interessierter Familien.

Dies meldet der WDR heute und verweist auf die offizielle Elefanten-App. Alternativ wird sich dem Livestream ab 16 Uhr auch unter musikvermittlung.wdr.de oder auf YouTube beiwohnen lassen.

Das „Konzert mit dem Elefanten“ – hier der Mitschnitt von 2019 – zählt zu den beliebtesten Angeboten der WDR Ensembles – Tickets für die Publikumskonzerte sind jedes Jahr innerhalb weniger Tage restlos ausverkauft und für die begleitenden Konzerte exklusiv für Schulen und Kindergärten gibt es lange Wartelisten.

Leider muss die große Geburtstagsparty nun anders als geplant stattfinden. Doch besondere Angebote für Kinder, so der WDR, sind aktuell wichtiger denn je – deshalb findet das Konzert selbstverständlich trotzdem statt und kann dank der Multimedia-Regie im Sendesaal als „Geisterkonzert“ live in alle Wohnzimmer gestreamt werden.

Anke Engelke, André Gatzke und das WDR Funkhausorchester bereiten Elefant und Hase eine große Sause und laden alle herzlich ein, mitzufeiern. Das begleitende Programmheft gibt es hier als PDF.

Die Playlist: