Kompaktes 3-in-1-Ladegerät mit Qi2 um die Hälfte reduziert

Am Wochenende beginnen in den ersten Bundesländern bereits die Sommerferien. Mit Blick auf die bevorstehende Urlaubssaison kommt das Angebot für die kompakte 3-in-1-MagSafe-Ladestation von INIU gerade recht. Ein Aktionsgutschein reduziert den offiziellen Preis um die Hälfte, sodass am Ende nur noch 21,24 Euro auf der Rechnung stehen.

Zusammengeklappt erinnert die Kombi-Ladestation zunächst an eine Qi-Powerbank. Lasst euch von dieser Optik nicht täuschen, ein Akku ist hier dann doch nicht integriert. Stattdessen lassen sich die einzelnen Ladeflächen so zusammenlegen, dass die Station jederzeit als drahtloses Ladegerät für das iPhone verwendet werden kann. Dabei ist das Zubehör im eingeklappten Zustand lediglich 9,8 × 6,0 × 2,0 Zentimeter groß.

Im Lieferumfang ist ein anderthalb Meter langes Kabel von USB-C auf USB-C sowie ein Netzteil mit 30 Watt Leistung enthalten. Die 30 Watt werden benötigt, um alle drei Lademöglichkeiten mit maximaler Leistung zu betreiben. Das iPhone kann der Produktbeschreibung zufolge über den Qi2-Standard mit bis zu 15 Watt schnell geladen werden und für die Apple Watch steht eine Ladeleistung von fünf Watt bereit.

Kompakte Lösung für den Nachttisch

Die 3-in-1-Ladestation von Lisen eignet sich besonders gut für die Verwendung auf dem Nachttisch oder sonstigen Flächen mit wenig Platz. Die Ladehalterung für das iPhone wird nach vorn hin aufgestellt und das Smartphone kann darauf im Hoch- oder Querformat geladen werden, somit wird auch der StandBy-Modus von iOS unterstützt.

Mit einem kabellos ladebaren Aufbewahrungscase ausgestattete AirPods finden auf einer rutschfesten Ladefläche in der Mitte des Geräts – quasi unter dem integrierten iPhone-Ständer – ihren Platz. Die Ladehalterung für die Apple Watch lässt sich bei Bedarf von unten her ausklappen.

Wie immer gilt: Das Angebot ist sowohl in der Stückzahl als auch zeitlich begrenzt. Achtet also auf die Verfügbarkeit des Aktionscoupons oder setzt den Rabattcode 7A5BKYLK an der Kasse ein und prüft den für euch angezeigten Endpreis vor dem Kaufabschluss.