Komoot unterstützt jetzt auch Gruppentouren

Die Wander- und Radfahr-App Komoot startet mit einer willkommenen Erweiterung ins Frühjahr. Mithilfe der neuen Funktion „Gruppentouren“ kann man geplante Touren jetzt ohne Aufwand gemeinsam mit anderen Nutzern absolvieren.

Auf der Übersichtsseite von in der Komoot-App geöffneten geplanten Touren findet sich jetzt direkt unter den wichtigsten Eckdaten der Tour der neue Menüpunkt „Gruppentour organisieren“. Von hier aus gelangt man zu einem Bildschirm, auf dem ein QR-Code angezeigt wird, mit dessen Hilfe andere Nutzer an der Tour teilnehmen können. Alternativ dazu kann man weitere Teilnehmer auch per Name, E-Mail-Adresse oder durch einen geteilten Link als Gruppenteilnehmer hinzufügen.

Einer der entscheidenden Vorteile der neuen Funktion ist die Möglichkeit, die Tour auch während sie gelaufen oder gefahren wird spontan anzupassen oder zu ändern. Diese Funktion steht ausschließlich dem Organisator der Gruppentour zur Verfügung. Die anderen Teilnehmer werden dann per Push-Mitteilung auf vorgenommene Änderungen hingewiesen und können selbst entscheiden, ob sie den ursprünglichen Verlauf beibehalten oder die Aktualisierung übernehmen wollen.

Die neue Option steht nicht nur in der Smartphone-App von Komoot, sondern auch bei der Komoot-Nutzung auf Smartwatches und Fahrradcomputern von Garmin zur Verfügung.

MagentaMobil verschenkt Regionenpaket

An dieser Stelle auch gleich noch der Hinweis auf zwei Frühjahrs-Aktionen von Komoot. Mobilfunkkunden der Deutschen Telekom können über die MeinMagenta-App noch bis zum 7. April ein frei wählbares Regionenpaket für Komoot kostenlos abgreifen. Ihr findet das Angebot im Bereich „Magenta Moments“ in der App.

Bei Komoot selbst gibt es noch bis zum 8. April das Premium-Abo zum halben Preis und damit für 29,99 Euro für das erste Jahr. Diese Option richtet sich allerdings vorrangig an sehr aktive Nutzer der App. Gewöhnliche Anwender kommen mit der Standardversion und den entsprechenden Regionenpaketen in der Regel voll und ganz aus.