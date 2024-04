Ledvance setzt jetzt auf Matter: Beleuchtungs-Portfolio wird aktualisiert

Das einst zu Osram gehörige und mittlerweile von einem chinesischen Konsortium geführte Beleuchtungsunternehmen Ledvance setzt bei seinen neuesten Produkten auf den plattformübergreifenden Standard Matter. Zum Start hat Ledvance über die letzten Wochen hinweg zehn neue LED-Lampen auf den Markt gebracht, die sich dank ihrer Matter-Unterstützung zusätzlich zum Ledvance-System auch mit kompatiblen Smarthome-Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa und Google Home verbinden lassen.

Bei den ersten Matter-Produkten von Ledvance handelt es sich um dimmbare LED-Lampen in verschiedenen Formen und Leistungsstufen. Die Produkte ermöglichen die Beleuchtung mit mehr als 16 Millionen Farben und Farbtemperaturen von warmweiß (2.700 Kelvin) bis kaltweiß (6.500 Kelvin).

Ledvance will die Auswahl der Matter-Geräte in seinem Produkt-Portfolio von nun an fortlaufend erweitern. Als nächstes ist die Markteinführung neuer, mit Matter kompatibler LED-Lichtbänder und smarter Steckdosen geplant, die sich dank Matter dann ebenfalls direkt mit Systemen wie HomeKit und Alexa verbinden lassen.

Langfristig könnte sich auf diese Weise ein preislich interessante Alternative zu den bisherigen Angeboten in diesem Bereich entwickeln. Ledvance bringt einiges an Erfahrung im Bereich der Lichttechnik mit, was sich hoffentlich positiv auf die Qualität der Produkte auswirkt.

Zum bislang erhältlichen Matter-Portfolio von Ledvance zählen neben klassischen „Glühbirnen“- und Kerzenformen auch ausgefallenere Edison- und Kugel-Designs sowie GU10-Farbspots. Die Preisempfehlungen des Herstellers liegen dabei zwischen 14,99 Euro und 29,99 Euro.

Zum Teil sind die Produkte inzwischen auch schon etwas günstiger auf Marktplätzen wie Amazon erhältlich. Achtet hier aber besonders auf die Erwähnung der Matter-Kompatibilität in der Produktbeschreibung beziehungsweise auf das auf der Packung abgebildete HomeKit-Logo.