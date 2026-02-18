Bis 3 Meter Länge: Vier USB-C-Kabel für 5,99 Euro

Es gibt wieder günstige USB-C-Kabel von Lisen. Diesmal enthält das Paket die Kabel in vier verschiedenen Längen. Mit dem Aktionscode KK55CMMU erhält man zusätzlichen Preisabzug, sodass man am Ende nur noch 5,99 Euro für die vier Kabel bezahlt.

Die USB-C-Kabel von Lisen sind mit einem geflochtenen Textilmantel überzogen und unterstützen der Produkbeschreibung zufolge jeweils eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt. Daten lassen sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s übertragen.

Ähnliche Kabelpakete haben wir schon in der Vergangenheit öfter gesehen. Diesmal ist allerdings kein Kabel doppelt, sondern es sind vier unterschiedliche Kabellängen enthalten: 0,5 Meter, ein Meter, zwei Meter und drei Meter.

Die Aktion läuft nur für begrenzte Zeit. Um den Preisnachlass zu erhalten, muss der Aktionscode beim Kaufabschluss im Bereich der Zahlungsmöglichkeiten eingegeben werden. Wir haben es eben ausprobiert und der Gutschein funktioniert. Achtet nur darauf, dass ihr den Code nach Eingabe in das vorgesehene Feld auch bestätigt. Der vergünstigte Endpreis wird dann vor dem Kaufabschluss angezeigt.

Passende Ladegeräte ebenfalls im Angebot

Wenn ihr passend dazu ein leistungsfähiges und mit ausreichend Anschlüssen ausgestattetes Ladegerät sucht, bietet sich aktuell die 240-Watt-Desktop-Station von Topadre an. Hier bezahlt man momentan 59,99 Euro anstelle der regulären 65,99 Euro.

Wir haben in der Vergangenheit bereits darauf hingewiesen, dass es die gleichen Ladegeräte auch mit Haribo-Branding gibt. Für die große Ladestation bezahlt man hier allerdings 10 Euro mehr.

Zum bisherigen Bestpreis gibt es gerade auch das 100-Watt-Netzteil mit dem Haribo-Bär. Für 25,99 Euro bekommt man hier drei Ladebuchsen für USB-C und einen Anschluss für USB-A. Der Ladestecker verfügt wie das oben erwähnte große Netzteil über eine integrierte LED-Leistungsanzeige.