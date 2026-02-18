iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 411 Artikel

Passende Ladegeräte ebenfalls reduziert

Bis 3 Meter Länge: Vier USB-C-Kabel für 5,99 Euro
Es gibt wieder günstige USB-C-Kabel von Lisen. Diesmal enthält das Paket die Kabel in vier verschiedenen Längen. Mit dem Aktionscode KK55CMMU erhält man zusätzlichen Preisabzug, sodass man am Ende nur noch 5,99 Euro für die vier Kabel bezahlt.

Die USB-C-Kabel von Lisen sind mit einem geflochtenen Textilmantel überzogen und unterstützen der Produkbeschreibung zufolge jeweils eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt. Daten lassen sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s übertragen.

Ähnliche Kabelpakete haben wir schon in der Vergangenheit öfter gesehen. Diesmal ist allerdings kein Kabel doppelt, sondern es sind vier unterschiedliche Kabellängen enthalten: 0,5 Meter, ein Meter, zwei Meter und drei Meter.

Die Aktion läuft nur für begrenzte Zeit. Um den Preisnachlass zu erhalten, muss der Aktionscode beim Kaufabschluss im Bereich der Zahlungsmöglichkeiten eingegeben werden. Wir haben es eben ausprobiert und der Gutschein funktioniert. Achtet nur darauf, dass ihr den Code nach Eingabe in das vorgesehene Feld auch bestätigt. Der vergünstigte Endpreis wird dann vor dem Kaufabschluss angezeigt.

Produkthinweis
LISEN 60W USB C Kabel 3M [4er Pack, 0,5M 1M 2M 3M] iPad Ladekabel USB C, PD 3.0 Schnellladekabel USB C Ladekabel für... Aktionspreis: 5,99 Euro 10,99 EUR

Passende Ladegeräte ebenfalls im Angebot

Wenn ihr passend dazu ein leistungsfähiges und mit ausreichend Anschlüssen ausgestattetes Ladegerät sucht, bietet sich aktuell die 240-Watt-Desktop-Station von Topadre an. Hier bezahlt man momentan 59,99 Euro anstelle der regulären 65,99 Euro.

Wir haben in der Vergangenheit bereits darauf hingewiesen, dass es die gleichen Ladegeräte auch mit Haribo-Branding gibt. Für die große Ladestation bezahlt man hier allerdings 10 Euro mehr.

Produkthinweis
240W Ladegerät USB C 6 Port, PD3.1 GaN Ladegerät mit LED Display, Desktop ladestation Mehrfach für MacBook Pro/Air... 59,99 EUR 65,99 EUR

Zum bisherigen Bestpreis gibt es gerade auch das 100-Watt-Netzteil mit dem Haribo-Bär. Für 25,99 Euro bekommt man hier drei Ladebuchsen für USB-C und einen Anschluss für USB-A. Der Ladestecker verfügt wie das oben erwähnte große Netzteil über eine integrierte LED-Leistungsanzeige.

Produkthinweis
Haribo 100W USB C Ladegerät, 4-Port Schnellladegerät USB-C Netzteil mit LED Display, GaN Charger PD/PPS für MacBook... 25,99 EUR 39,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
  • Wer erinnert sich noch an die absurden Preise, die wir für Lightningkabel zahlen mussten?

  • Naja 60 Watt und USB 2.0 Übertragungswerte wie vor 20 Jahren ist jetzt nicht so der Oberbrüller.

  • Geflochtene Textilmäntel bei China-Kabeln, die kann das Ambiente von Drahtseilen haben. Das wird in letzter Zeit immer schlimmer, dass man keine wirklich flexiblen Kabel mehr bekommt.

  • Bei mir stimmt immer der Preis von hier nicht. Die Kabel von Lisen sind jedesmal teurer war auch in der Vergangenheit so. Das angebotene Set Kostet momentan 9,34€ und war laut Preisvergleich auch nicht billiger.

  • Wider besseres Wissen („wer billig kauft, kauft zweimal“) habe ich vor ein paar Wochen genau diese Kabel bestellt – und kurz danach zurückgeschickt.
    Mit einem Original-Netzteil von Apple gab es beim Laden meines iPads immer wieder Probleme.

      • Danke für diesen Link!

        Leider wird sich das i f u n in Zukunft auch davon nicht abhalten lassen, bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit auf solchen Billigschrott hinzuweisen.

      • Das ist so ein Humbug.
        Weil einige Anschlüsse irgendwann mal kaputt gegangen sind durch ein paar fehlerhafte Kabel, sind grundsätzlich alle billigen Kabel schädlich?
        Nach eurer Logik, müssten Millionen von Geräten reihenweise ausfallen. Tun sie aber nicht.
        Andersherum, nach dieser eurer „Logik“, dürften die Leute ja AUSSCHLIESSLICH billige Kabel kaufen, weil Millionen davon gut funktionieren. Eure Aussagen dümpeln irgendwo in mit anderen Perlen der Intelligenz in Sphären der Esotherik ^^

      • Ich habe bereits mehrere dieser Kabel und bin absolut zufrieden. Da ich diese ausschließlich zum Laden von iPhones ,iPads und sonstigem USB-C Kleingetier nutze, spielt USB 2 oder 60W keine Rolle. Bisher ist noch keines Kaputt gegangen. Sie fühlen sich wertig an und halten auch stärken Zug stand.
        Nur weil sie günstig zu haben sind, muss es nicht autimatisch Schrott sein.

      • super Video – wusste ich nicht
        schaue jetzt mal meine Kabel durch und entsorge die billigen

  • Ich habe schon 2x diese Kabel bestellt, insgesamt 8 Stück, beide Male hier beworben. Ich lade iPhones, iPads und MacBook Airs damit (alles Geräte die jeweils deutlich weniger als 60W benötigen) in Kombination mit Original Apple Netzteilen. Die Kabel sind sehr robust, unterstützen schnelles laden und sehen trotz täglicher Nutzung aus wie neu. Ich kann die uneingeschränkt weiterempfehlen.
    Danke an die Redaktion für eure Empfehlungen!

