Bis 3 Meter Länge: Vier USB-C-Kabel für 5,99 Euro
Es gibt wieder günstige USB-C-Kabel von Lisen. Diesmal enthält das Paket die Kabel in vier verschiedenen Längen. Mit dem Aktionscode KK55CMMU erhält man zusätzlichen Preisabzug, sodass man am Ende nur noch 5,99 Euro für die vier Kabel bezahlt.
Die USB-C-Kabel von Lisen sind mit einem geflochtenen Textilmantel überzogen und unterstützen der Produkbeschreibung zufolge jeweils eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt. Daten lassen sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s übertragen.
Ähnliche Kabelpakete haben wir schon in der Vergangenheit öfter gesehen. Diesmal ist allerdings kein Kabel doppelt, sondern es sind vier unterschiedliche Kabellängen enthalten: 0,5 Meter, ein Meter, zwei Meter und drei Meter.
Die Aktion läuft nur für begrenzte Zeit. Um den Preisnachlass zu erhalten, muss der Aktionscode beim Kaufabschluss im Bereich der Zahlungsmöglichkeiten eingegeben werden. Wir haben es eben ausprobiert und der Gutschein funktioniert. Achtet nur darauf, dass ihr den Code nach Eingabe in das vorgesehene Feld auch bestätigt. Der vergünstigte Endpreis wird dann vor dem Kaufabschluss angezeigt.
Passende Ladegeräte ebenfalls im Angebot
Wenn ihr passend dazu ein leistungsfähiges und mit ausreichend Anschlüssen ausgestattetes Ladegerät sucht, bietet sich aktuell die 240-Watt-Desktop-Station von Topadre an. Hier bezahlt man momentan 59,99 Euro anstelle der regulären 65,99 Euro.
Wir haben in der Vergangenheit bereits darauf hingewiesen, dass es die gleichen Ladegeräte auch mit Haribo-Branding gibt. Für die große Ladestation bezahlt man hier allerdings 10 Euro mehr.
Zum bisherigen Bestpreis gibt es gerade auch das 100-Watt-Netzteil mit dem Haribo-Bär. Für 25,99 Euro bekommt man hier drei Ladebuchsen für USB-C und einen Anschluss für USB-A. Der Ladestecker verfügt wie das oben erwähnte große Netzteil über eine integrierte LED-Leistungsanzeige.
Wer erinnert sich noch an die absurden Preise, die wir für Lightningkabel zahlen mussten?
Naja 60 Watt und USB 2.0 Übertragungswerte wie vor 20 Jahren ist jetzt nicht so der Oberbrüller.
Das stimmt. Aber der normale User zu Hause nutzt solche Kabel eh meistens nur zum Laden von Tablets und Smartphones, da ist die Datenübertragung egal und 60W reichen auch.
Wer mehr braucht, sucht zumeist auch gezielt danach.
Gebe ich dir recht, tatsächlich sind es auch bereits 26 Jahre (wie die Zeit vergeht…)
Ist doch OK, solange es vor dem Kauf klar ist. Und die 60W sind sogar im Artikelbild klar ersichtlich.
Moooment, ich lade bewusst langsam, da das auch für das Akku gesund ist.
Gerne auch über die Nacht einfach anschließen und gut ist.
Geflochtene Textilmäntel bei China-Kabeln, die kann das Ambiente von Drahtseilen haben. Das wird in letzter Zeit immer schlimmer, dass man keine wirklich flexiblen Kabel mehr bekommt.
Da geb ich dir recht. Man muss schon sagen die Apple Kabel sind sehr schön geschmeidig.
Ja, aber die Apple Kabel waren immer sch… bei der Zugentlastung. So brechen dort einige Kabel, weil man Style über Funktion setzte.
Bei mir stimmt immer der Preis von hier nicht. Die Kabel von Lisen sind jedesmal teurer war auch in der Vergangenheit so. Das angebotene Set Kostet momentan 9,34€ und war laut Preisvergleich auch nicht billiger.
Funktioniert immer noch problemlos. Nicht vergessen bei der Kasse den Aktionscode KK55CMMU eingeben und dann auch den Pfeil nach rechts betätigen.
Deshalb noch den Code KK55CMMU wie im Text beschrieben als Zahlungsmittel an der Kasse eingeben. Dann wird der Betrag abgezogen, dass 5,99 Endbetrag dabei rauskommen.
Lass mich raten, du hast den Artikel nicht ganz gelesen und den Aktionscode aus dem ersten Absatz nicht so wie im weiteren Verlauf des Artikels beschrieben in das dafür vorgesehene Feld an der „Kasse“ eingetragen. Stimmt’s??
Lesen … eine unterschätze Fähigkeit! ;)
Musst halt den Gutschein noch mit reinpacken. Zu finden im Artikeltext ;)
Wider besseres Wissen („wer billig kauft, kauft zweimal“) habe ich vor ein paar Wochen genau diese Kabel bestellt – und kurz danach zurückgeschickt.
Mit einem Original-Netzteil von Apple gab es beim Laden meines iPads immer wieder Probleme.
Ich sach nur: wie macht man am schnellsten mit billigen USB-C-Kabeln seinen USB-Port kaputt:
https://www.youtube.com/watch?v=mnVAp7AfkKI
Danke für diesen Link!
Leider wird sich das i f u n in Zukunft auch davon nicht abhalten lassen, bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit auf solchen Billigschrott hinzuweisen.
Das ist so ein Humbug.
Weil einige Anschlüsse irgendwann mal kaputt gegangen sind durch ein paar fehlerhafte Kabel, sind grundsätzlich alle billigen Kabel schädlich?
Nach eurer Logik, müssten Millionen von Geräten reihenweise ausfallen. Tun sie aber nicht.
Andersherum, nach dieser eurer „Logik“, dürften die Leute ja AUSSCHLIESSLICH billige Kabel kaufen, weil Millionen davon gut funktionieren. Eure Aussagen dümpeln irgendwo in mit anderen Perlen der Intelligenz in Sphären der Esotherik ^^
Ich habe bereits mehrere dieser Kabel und bin absolut zufrieden. Da ich diese ausschließlich zum Laden von iPhones ,iPads und sonstigem USB-C Kleingetier nutze, spielt USB 2 oder 60W keine Rolle. Bisher ist noch keines Kaputt gegangen. Sie fühlen sich wertig an und halten auch stärken Zug stand.
Nur weil sie günstig zu haben sind, muss es nicht autimatisch Schrott sein.
super Video – wusste ich nicht
schaue jetzt mal meine Kabel durch und entsorge die billigen
Funktioniert tadellos. Dankeschön.
Ich habe schon 2x diese Kabel bestellt, insgesamt 8 Stück, beide Male hier beworben. Ich lade iPhones, iPads und MacBook Airs damit (alles Geräte die jeweils deutlich weniger als 60W benötigen) in Kombination mit Original Apple Netzteilen. Die Kabel sind sehr robust, unterstützen schnelles laden und sehen trotz täglicher Nutzung aus wie neu. Ich kann die uneingeschränkt weiterempfehlen.
Danke an die Redaktion für eure Empfehlungen!