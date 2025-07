Kommunikation, Strom, Staus: Das sind die besten Fahrzeug-Deals

Zum diesjährigen Prime Day sind auch zahlreiche, bewährte Zubehörprodukte für Auto- und Motorradfahrer zu deutlich reduzierten Preisen erhältlich. Besonders nachgefragt sind üblicherweise die Verkehrswarner von Ooono, die sich automatisch mit dem iPhone verbinden.

Der Ooono CO-Driver NO2 ist mit Akku, USB-C-Ladeanschluss und CarPlay-Funktion ausgestattet. Für aktuell nur 54,99 Euro bietet das Gerät neben einer automatischen Hintergrundaktivierung auch visuelle und akustische Warnsignale. Ein möglicher In-App-Kauf für die CarPlay-Nutzung wird derzeit noch diskutiert, ist im ersten Jahr aber ausgeschlossen.

Wer auf CarPlay verzichten kann, erhält mit dem Ooono NO1 eine günstigere Variante für 29,90 Euro. Beide Modelle arbeiten mit derselben App und greifen auf eine gemeinsame Datenbank zu. Die preislich attraktivste Alternative stellt derzeit der Drive One dar. Zum Preis von 16,99 Euro bietet das Modell eine vergleichbare Funktionalität. Auch hier erfolgt die Gefahrenwarnung per App und Bluetooth-Anbindung. Der Drive One nutzt ebenfalls Daten des Anbieters blitzer.de und bringt eine einfache Bedienoberfläche mit.

Zubehör für Strom und Konnektivität

Neben den Verkehrswarnern sind auch verschiedene Lade- und Verbindungslösungen im Angebot. Ugreen bietet ein kompaktes KFZ-Ladegerät mit USB-C-Anschluss und integriertem einziehbaren Kabel. Das Gerät liefert bis zu 60 Watt Ladeleistung und kann mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Für 12,99 Euro eignet sich der Adapter für eine Vielzahl von Smartphones und Tablets und sorgt mit seinem Kabelfach für Ordnung im Fahrzeug.

Ebenfalls deutlich reduziert sind die zahlreich erhältlichen CarPlay-Adapter, die die Nutzung von Apples CarPlay ohne Kabelverbindung erlauben. Die Geräte werden einmalig eingerichtet und verbinden sich anschließend bei jedem Fahrzeugstart automatisch mit dem iPhone. Unterstützt werden so gut wie alle ab Werk verbauten CarPlay-Radios, die eigentlich auf eine Kabelverbindung angewiesen sind.

Smartphone-Halterung mit Ladefunktion

Eine weitere Ergänzung für das Armaturenbrett ist die AMEGAT Qi2-Autohalterung mit integrierter Ladefunktion. Die kabellose Ladestation unterstützt MagSafe-kompatible iPhones und liefert bis zu 15 Watt Ladeleistung. Ein aktives Kühlsystem verhindert eine Überhitzung beim Ladevorgang. Die Halterung wird in der Lüftungsöffnung befestigt und erlaubt eine flexible Ausrichtung. Der aktuelle Aktionspreis beträgt 33,24 Euro.

Kommunikationssysteme für Motorradfahrer

Auch Motorradfahrer finden zum Prime Day passende Angebote. Das Cardo Packtalk EDGE ist unsere Empfehlung in Sachen Kommunikationssysteme und unterstützt sowohl Bluetooth- als auch Mesh-Verbindungen.

Cardo Packtalk EDGE: Motorrad-Kommunikationssystem mit App

Es ermöglicht Gespräche mit anderen Fahrern, die Nutzung von Navigationsanweisungen und den Zugriff auf Sprachassistenten wie Siri oder „Hey Cardo“. Die zugehörige iPhone-App, die wir hier auf ifun.de vorgestellt haben, bietet Zugriff auf Audioeinstellungen, Radiosender und Schnellwahlkontakte. Das System arbeitet ohne Abo und kostet aktuell 254 statt 319 Euro.