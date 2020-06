Kobold Saugroboter: Server-Fehler verhindert Bedienung per App

Besitzer der Kobold-Saugroboter VR300 und VR200 von Vorwerk schlagen sich seit vergangener Woche mit massiven Problemen herum. Die Geräte können nicht mehr per App bedient, sondern ausschließlich über den Bedienknopf am Gerät gestartet werden. Damit verbunden fehlen Funktionen wie beispielsweise die gezielte Reinigung von Räumen.

Hintergrund war offenbar ein nicht mehr gültiges Zertifikat, aufgrund dessen die Kommunikation mit den Servern des Herstellers verhindert wurde. Mittlerweile steht laut Vorwerk zumindest für den Kobold VR300 ein den Fehler behebendes Update zur Verfügung. Allerdings werde die Aktualisierung schrittweise verteilt, somit könne es mehrere Tage dauern, bis die neue Software über die App für alle Kunden zur Verfügung steht.

Voraussetzung für die Installation ist, dass der Roboter zuvor vom Kunde nicht zurückgesetzt oder von der App getrennt wurde. Ist dies der Fall, so heißt es weiterhin warten. Vorwerk arbeitet an einer Lösung für die betroffenen Kunden. Der Hersteller weist in diesem Zusammenhang nochmal eindringlich darauf hin, dass man aufgrund der aktuellen Probleme keinesfalls die Verbindung zur App trennen oder den Roboter zurücksetzen soll.

Für den Kobold VR200 will Vorwerk ein fehlerbehebendes Update zum Download bereitstellen, das dann manuell per USB-Stick installiert werden kann. Ein Termin für die Veröffentlichung ist noch nicht gesetzt.

Aktualisierte Infos zu den Problemen mit den Vorwerk Saugrobotern VR300 und VR200 stellt der Hersteller hier bereit.