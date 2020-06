Chimpy Powerbank-Vermietung flächendeckend in Deutschland

Der Powerbank-Leihservice Chimpy ist jetzt flächendeckend in Deutschland am Start. Zum Preis von 3 Euro kann man hier vollgetankte Powerbanks mieten und diese nach Benutzung selbst in einer anderen Stadt wieder zurückgeben.

Chimpy ist sicherlich kein Service für den täglichen Bedarf, doch das Wissen um diese Option kann durchaus hilfreich sein. Als Vertriebspartner hat das Unternehmen vor allem Filialen der in der Regel in Bahnhöfen präsenten Ketten Press&Books, Service Store DB und U-Store ausgewählt.

Was einst als Schnapsidee in einer Zürcher Bar gestartet hat, ist mittlerweile ein kleiner großer Erfolg. In der Schweiz und Liechtenstein gibt es den Chimpy-Service bereits seit über fünf Jahren. Vergangenes Jahr launchte das Unternehmen mit Hamburg zum ersten Mal in einer deutschen Stadt, kurze Zeit später folgte Berlin. Der Service kommt an: Nach tausenden Ausleihen in den deutschen Metropolen wurde das Netz mit über 200 neuen Standorten innerhalb weniger Wochen nahezu verdoppelt. In diesem Sommer stehen die Zeichen also endgültig auf Expansion.