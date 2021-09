Was das Bearbeiten von Kinomodus-Aufnahmen angeht, hat Apple in den Update-Notizen beider Anwendungen darauf aufmerksam gemacht, dass dazu mindestens ein iPhone XS bzw. ein iPad mini der 5. Generation benötigt wird und scheint damit anzudeuten, dass die Aufnahme neuer Kinomodus-Videos keine Funktion sein müsste, die ausschließlich auf den neuen iPhone-Modellen realisiert werden kann.

In der Nacht zum Dienstag hat Apple sowohl die iMovie -Applikation als auch die Kurzvideo-App Clips aktualisiert und bietet die beiden Anwendungen jetzt in Versionen an, die für den Einsatz auf den neuen iPhone 13-Modellen optimiert wurden.

Clips und iMovie in neuen Versionen Kinomodus: App-Updates deuten Software-Beschränkung an

