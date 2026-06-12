Kindle-App bekommt „Was bisher geschah“-Funktion

Amazon rollt in den USA eine Kindle-Funktion aus, die wir gerne auch hierzulande hätten. „Story So Far“ liefert eine kurze Zusammenfassung dessen, was in einem Buch bis zur aktuellen Leseposition passiert ist. Gedacht ist die Funktion für alle, die ein Buch nach längerer Pause wieder aufnehmen und erst einmal überlegen müssen, wer noch einmal wer war und warum gerade alle aufeinander sauer sind.

Amazon beschreibt die Neuerung als eine Art „Was bisher geschah“ für Bücher. Die Zusammenfassung soll Handlungsstränge und Figuren auffrischen, ohne spätere Kapitel vorwegzunehmen. Verfügbar ist „Story So Far“ derzeit für US-Kunden auf Kindle-Geräten und in der Kindle-App für iOS. Unterstützt werden laut Amazon zunächst tausende englischsprachige E-Books, die gekauft oder ausgeliehen wurden.

Auf dem iPhone lässt sich die Funktion in der Kindle-App nutzen. Ob ein Buch unterstützt wird, soll über die Schaltfläche „Read recap“ in der Bibliothek erkennbar sein. Während des Lesens lässt sich die Zusammenfassung zudem über das Drei-Punkte-Menü aufrufen. Android-Nutzer bleiben beim aktuellen Start außen vor.

Praktisch für lange Pausen

Der Nutzen liegt auf der Hand. Gerade bei längeren Romanen, Fantasy-Reihen, Krimis oder Thrillern reichen ein paar Wochen Pause oft aus, um Nebenfiguren, Motive oder alte Konflikte zu vergessen. Bislang blieb dann nur das Zurückblättern, eine Suche im Buch oder der Blick ins Netz, der schnell Spoiler liefern kann.

„Story So Far“ soll genau das vermeiden. Die Zusammenfassung orientiert sich an der Stelle, bis zu der man gelesen hat. Damit könnte Kindle einen der typischen Nachteile digitaler Bücher entschärfen: Man kommt zwar schnell wieder an jede Stelle, aber nicht unbedingt schnell wieder in die Geschichte hinein.

Auch Fragen zum Buch möglich

Amazon erweitert das Ganze zudem um „Frag das Buch“. Damit können Leser Fragen zu Handlung, Figuren oder Zusammenhängen stellen und Antworten erhalten, die sich auf das bisher Gelesene beziehen sollen. Diese Funktion ist ebenfalls zunächst auf die USA beschränkt und aktuell in der Kindle-App für iOS verfügbar.

Für deutsche Kindle-Nutzer bleibt damit erst einmal nur der neidische Blick in die USA. Gerade in der Kindle-App auf dem iPhone wäre „Story So Far“ aber eine naheliegende Ergänzung. Viele lesen unterwegs in kurzen Etappen, wechseln zwischen mehreren Büchern oder greifen nach Wochen wieder zu einem angefangenen Titel. Wann Amazon die Funktion nach Deutschland bringt, ist offen.