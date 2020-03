Kinder-Hörspiel-Dienst: tigertones einen Monat kostenlos

Der Kinder-Hörspiel-Dienst tigertones bietet den Vollzugriff auf sein Streaming-Angebot einen kompletten Monat kostenlos an und will euch so dabei helfen den Nachwuchs in den eigenen vier Wänden zu bespaßen.

Im Angebot sind anspruchsvolle Hörbücher, Klassiker wie das Sams und der Grüffelo, bekannte Franchises wie Conni und Feuerwehrmann Sam und und und. Nach eigene Angaben zählt der Dienst über 3.000 Hörspiele.

Von heute an bis zum 23. April 2020 stehen alle Audio-Titel von tigertones 1 Monat lang kostenlos zur Verfügung.

Der Streaming-Zugang für die iPhone-App wird dabei komplett ohne Verpflichtung offeriert – es wird kein Abo abgeschlossen. Nach einem Monat erlischt der Zugang automatisch, es ist keine Kündigung notwendig.

Hier geht es zur Aktionsseite, auf der ihr den Gutscheincode 2gether eingeben müsst.

Neben der iPhone-App bieten die Toniebox-Konkurrenten mit der Tigerbox auch einen Hardware-Player als Alternative zur App an – den Tigerbox-Kunden wird der Gratismonat automatisch im Aktionszeitraum freigeschaltet.

Mit Dank an Philipp!