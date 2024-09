KI statt App Store: Claude baut Mini-Apps nach euren Wünschen

Bei uns in der Familie hängt ein Schmierblock am Kühlschrank, auf den all jene Lebensmittel, Küchenutensilien und Supermarkt-Besorgungen notiert werden, die den Familienmitgliedern im Laufe des Tages ein- und auffallen.

Der Einkaufszettel am Kühlschrank

Ein „interaktiver“ Einkaufszettel

Ist die Milch alle, wird dies genauso auf dem Zettel notiert, wie etwa die Erinnerung daran, beim nächsten Besuch im Drogeriegeschäft noch an Shampoo und Zahnseide zu denken. Dies führt dazu, dass der kombinierte Einkaufszettel eigentlich für den Einsatz in mehreren Supermärkten und Geschäften gedacht ist und damit zwar eine ganz gute Gedankenstütze bietet, aber nicht die praktische Lösung ist.

Hier habe ich schon lange Zeitlänger mit dem Gedanken gespielt, eine einfache iPhone-Applikation zu programmieren, die die handgeschriebene Liste in eine rudimentäre, aber interaktive To-Do-Liste verwandelt. Die Idee: Man knipst ein Foto der Einkaufsliste und tippt das Bild dann an all jenen Stellen an, an denen die Einträge für den jeweiligen Supermarktbesuch notiert sind – dies fügt dem Foto ankreuzbare Checkboxen hinzu. Im Supermarkt kann man dann in den Checkboxen Häkchen setzen, die ihrerseits dann den erledigten Eintrag automatisch durchstreichen.

Klingt nicht nach sehr viel, ist aber doch ein Projekt, das erst mal in Angriff genommen werden müsste, und blieb aufgrund chronischen Freizeitmangels bislang lediglich eine Idee.

Die gewünschte Funktionalität wird in natürlicher Sprache beschrieben

Claude baut Mini-Apps nach euren Wünschen

In der aktuellen Version des KI-Generator Claude lässt sich eine entsprechende Applikation innerhalb weniger Minuten durch die Beschreibung des gewünschten Funktionsumfangs generieren. Wir haben dies in der aktuellen Cloud-App mit einem gratis Zugang ausprobiert und nach nicht einmal 10 Minuten ein Ergebnis erhalten, das genau die gewünschten Funktionen implementiert.

Foto-Aufnahme und Auswahl möglich

Claude nennt diese Mini-Applikationen Artefakte und bietet bisher noch keine einfache Möglichkeit, daraus eigene Apps mit entsprechenden Homescreen-Symbolen zu erstellen.

Unter iOS 18 wird die Hivemind-App jedoch genau diese Funktion nachrüsten und ermöglicht iPhone-Anwendern damit innerhalb weniger Minuten eigene Apps zu erstellen – ganz ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. Wie dies aussieht, lässt sich unter anderem in diesem Demo-Video von Nick Dobros begutachten.

Dann werden die Checkboxen per Tap gesetzt und können abgehakt werden

Wir halten euch diesbezüglich weiter auf dem Laufenden.