tigerbox MINI: Neue Streaming-Musikbox für Kleinkinder

Das vor allem für seine tigertones-App und die tigerbox TOUCH bekannte Unternehmen tiger media aus Hamburg bringt mit der tigerbox MINI einen neuen Streaming-Lautsprecher auf den Markt, der speziell für Kinder unter sechs Jahren entwickelt wurde.

Mit der Erweiterung des Produktsortiments will man auf die Nachfrage von Eltern reagieren, die ein altersgerechtes und sicheres Streaming-Gerät für ihre Kleinkinder suchen. Die tigerbox MINI soll sich durch eine besonders einfache Bedienung auszeichnen. Die Kontrolle der Audiowiedergabe erfolgt über ein Einstellrad und bietet ausschließlich den Zugriff auf Inhalte, die von den Eltern vorab in der begleitenden iPhone-Applikation ausgewählt wurden.

Elterliche Kontrolle über die tigertones-App

Während die TOUCH-Version für ältere Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren konzipiert ist, die ihre Hörgewohnheiten eigenständig gestalten möchten, richtet sich die MINI gezielt an eine jüngere Zielgruppe. Beim Anbieter betont man jedoch, dass bei der Entwicklung der tigerbox MINI die Kontrolle über die verfügbaren Inhalte bewusst bei den Eltern gelassen wurde. Über die tigertones-App können Eltern sicherstellen, dass die abgespielten Inhalte dem Alter und den Bedürfnissen ihrer Kinder entsprechen.

Die tigertones MINI soll in Kürze in verschiedenen kindgerechten Designs erhältlich sein und nutzt das bekannte Flatrate-Modell des Streamingdienstes tigertones, bei dem Eltern monatlich 9,99 Euro bzw. 99,99 Euro jährlich für den Zugriff auf den umfangreichen Katalog an Hörinhalten zahlen.

Für Kinder unter sechs Jahren

Die tigerbox MINI soll nicht nur ein einfacher Lautsprecher sein, sondern ein vielseitiges Gerät für den Alltag von Familien. Sie bietet beruhigende Klänge zum Einschlafen, Lieder für das Zähneputzen und die neuesten Kinderhits für den Spielspaß. Die tigerbox MINI soll schon bald sowohl im stationären Handel als auch online verfügbar sein – die preisgestaltung wird aktuell noch nicht kommuniziert.