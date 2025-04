KI-Fotokorrektur: Apple wirbt für „Apple Intelligence“

Apple macht wieder Werbung für „Apple Intelligence“. Die auf unbestimmte Zeit zurückgestellten Siri-Funktionen bleiben allerdings außen vor. In einem neu veröffentlichten Werbespot für die KI-Funktionen von iOS rückt Apple die Bildbearbeitung mithilfe der Funktion „Fotos bereinigen“ in den Mittelpunkt.

Mithilfe der in Apples Fotos-App integrierten Funktion „Bereinigen“ lassen sich unerwünschte Objekte aus Bildern entfernen. Das funktioniert in den meisten Fällen sogar ziemlich gut. Apple hat die Funktion mit iOS 18.4 auch für deutsche iPhone-Besitzer freigegeben. Vorausgesetzt wird allerdings, dass ihr ein kompatibles Gerät in den Händen haltet (siehe unten).

Apples neuer Werbespot trägt den Titel „Apple Intelligence – Clean Up Photos: Flex“ und will zugleich auch das iPhone 16 in den Fokus rücken. Die Funktion „Fotos bereinigen“ lässt sich allerdings auch mit den beiden bereits 2023 erschienenen iPhone-Modellen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sowie mit dem seit Februar erhältlichen iPhone 16e verwenden.

Neue Taste in der Fotos-App

Auf unterstützten Geräten findet man die Option ab iOS 18.4 im Bearbeiten-Modus in der Fotos-App. Wenn ihr hier auf den in der Menüleiste ganz rechts angezeigten Radiergummi tippt, wird das geöffnete Foto kurz analysiert und im Anschluss habt ihr die Möglichkeit, störende Objekte aus dem Bild zu entfernen.

Zum Teil werden dann auf dem Bild erkannte Objekte direkt zum Entfernen vorgeschlagen, indem sie bereits als Auswahl aktiviert sind. Ihr könnt allerdings auch selbst Objekte auswählen, indem ihr sie mit dem Finger einkreist oder übermalt.

Auch mit iPads und Macs verfügbar

Neben dem iPhone steht die Funktion „Fotos bereinigen“ auch auf dem iPad und Desktop-Macs zur Verfügung. Damit die „Bereinigen“-Taste in der Fotos-App erscheint, müsst ihr mindestens über ein aktuelles iPad mini mit einem Prozessor vom Typ A17 Pro oder über ein mit einem M-Prozessor von Apple ausgestattetes iPad verfügen. Beim Mac wird mindestens ein M1-Prozessor vorausgesetzt.