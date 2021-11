Black Friday: Die Apple-Accessoires von Ugreen

Wir haben beim Probehören der UGREEN HiTune X6 Ohrhörer die Erfahrung gemacht, dass diese auf der leisesten Stufe lauter als die AirPods sind und so das Einschlafen mit laufender Musik bzw. einem ruhigen Podcast verkomplizieren. Ansonsten sitzen die Touch-Bedienung ist für an Klopfzeichen gewohnte AirPods-Träger ungewohnt aber zuverlässig. Dies Passform im Ohr hervorragend. Optisch sagen uns die HiTune X6 allerdings wieder weniger zu. Zur Einführung kosten die HiTune X6 69 Euro und setzten damit vor allem auf ihren vergleichsweise günstigen Preis als Zugpferd. Wir würde nicht unbedingt zum Kauf raten, Anwender denen die HiTune X6 gefallen aber auch nicht davon überzeugen, auf eine andere Marke auszuweichen.

