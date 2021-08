„Kein Netz“: Schlechte iPhone-Empfangsleistung seit iOS 14.7.1?

In den zurückliegenden Tagen haben uns mehrere Leser-Hinweise über eine Regression bei der Empfangsleistung des iPhones erreicht. Diese hatten vor allem eine Gemeinsamkeit: Die Funkleistung des schien sich ohne nachvollziehbaren Anlass verschlechtert zu haben und betraf unterschiedliche iPhone-Generationen mit unterschiedlicher Intensität.

ifun.de-Leser Hannes etwa berichtet von merkwürdigen Beobachtungen während des Urlaubs in „einem entlegenem Gebiet“. Mit zwei aktiven iPhone-Modellen unterwegs, ein iPhone X und ein iPhone SE 2020, fiel das iPhone X mit einer durchweg schlechteren Empfangsleistung als das iPhone SE 2020 auf.

Wo das iPhone X oft nur EDGE-Verbindungen aufbauen konnte, hatte das SE2020 noch LTE mit flotter Datenrate. Hannes merkt an: „Wenn ich das nicht so intensiv durchlebt hätte, denn es nervte kolossal, hätte ich dem Netz die Schuld gegeben.“

Viele Anwender berichten von Einschränkungen

Weitere Berichte, die unter anderem in Apples offiziellem Entwickler-Forum und im Support-Forum für reguläre Anwender aufgetaucht sind, machen die jüngsten Software-Updates für die verminderten Empfangsleistung des iPhones verantwortlich.

So berichten mehrere Betroffene unter der Überschrift „No service or cellular data after ios 14.7.1 update“ etwa, dass ein Einbuchen in das mobile Datennetz seit dem Aufspielen von iOS 14.7.1 überhaupt nicht mehr gelingen will.

Unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Symptomen

Über ähnliche Empfangsprobleme berichten Anwender auch im deutschen Hilfe-Forum Apples und auf dem Community-Portal reddit.com.

Während einigen das Umschalten von 5G zu LTE bzw. 3G zu helfen scheint, berichten andere, dass auch das gewissenhafte Abarbeiten des Support-Artikels #HT201415 („Wenn auf deinem iPhone oder iPad „Kein Netz“ oder „Suchen“ angezeigt wird“) keine Verbesserung der Situation herbeigeführt hätte.

Fast alle der Betroffenen teilen sich dabei in zwei Lager: Bei den einen scheinen die Geräte plötzlich mit einem schlechten Empfang zu kämpfen, bei den anderen hängt das iPhone bei der Anzeige „Kein Netz“ fest und hat massive Problem damit überhaupt eine mobile Datenverbindung aufzubauen.