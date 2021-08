Enpass ohne Cloud: Lokaler Wi-Fi-Sync im Anmarsch

Ebenfalls neu in der nächsten Aktualisierung: Enpass stößt die Synchronisierung im Hintergrund fortan beim automatischen Ausfüllen von Passwörtern an. Bisher mussten Anwender die Enpass-App manuell aufrufen, um die auf anderen Geräten vorgenommenen Änderungen zu synchronisieren, bevor diese anschließend zum automatischen ausfüllen zur Verfügung standen.

Insert

You are going to send email to