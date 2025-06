Bricht bei Apple ein neues Design-Zeitalter an?

Der Designer Sebastiaan de With eine umfangreiche Analyse dessen vorgelegt, was uns mit der kommenden iOS-Version erwarten könnte. De With ist Mitbegründer des Entwicklerstudios Lux und war zuvor auch einige Zeit bei Apple beschäftigt. Das anstehende Redesign könnte seinen Worten zufolge größer als der Umbruch beim Wechsel zu iOS 7 sein. Apple hatte sich damals – nicht ohne Kontroversen – vom Skeuomorphismus der ersten iOS-Generation verabschiedet.

Drei Epochen von Apples iOS-Design

Rückblickend unterteilt de With die Designgeschichte von iOS in drei Epochen: Auf das von Skeuomorphismus geprägte „Zeitalter der Schatten“, in dem das Bildschirmdesign durch Nachbildungen realistisch wirkender Materialien wie Holz oder Leder geprägt wurde, folgte das flache Design von iOS 7. Während man zuvor noch viel Zeit damit verbracht habe, mithilfe von Photoshop realistisch schattierte Buttons zu zeichnen, waren die Tasten hier zum Teil nichts weiter als blauer Text auf weißem Hintergrund.

Dieser krasse Minimalismus wurde allerdings über die Jahre wieder reduziert und mittlerweile prägen wieder dickere Schriften, kräftigere Symbole und auch Schatten die Designsprache Apples. Das Unternehmen sei im „Zeitalter der Körperlichkeit“ angekommen, wobei sich ein neuer Skeuomorphismus nicht auf die Symbole selbst, sondern auf das Verhalten der Benutzeroberfläche auswirke.

Die Benutzeroberfläche verhalte sich wie Dinge, die wir aus der realen Welt kennen. De With nennt als Beispiel Apples Dynamic Island, die sich wie „interaktive, viskose Flüssigkeit“ verhalte oder die Siri-Animation, die wie ein feuriges Gas oder Nebel von den Rändern des Geräts angezogen wird.

Ein Blick in die Zukunft: Living Glass

Seine Erwartung für das Apple-Design der Zukunft nennt de With „Living Glass“. Es könne eine logische Weiterentwicklung sein, diese Effekte auf das gesamte Interface auszudehnen. Beispielhaft spricht der Designer von einer Benutzeroberfläche, die auf Licht reagiert, Glanzlichter reflektiert und Elemente wie Tasten aus dem Glas emporsteigen lässt.

Wenn ich Apple wäre, würde ich sagen, dass das Interface endlich zu den wunderschönen Materialeigenschaften der Geräte passt.

Die neue Designsprache könne quasi eine visuelle Revolution einläuten, indem sie nicht nur auf den Geräten von Apple präsent ist, sondern sich über das Design der Apple-Webseite und alle sonstigen Bereiche der Marke hinwegzieht. Für die Vorstellung in der kommenden Woche hofft er auf ein durchdachtes und geniales Design, das nur Apple liefern kann.