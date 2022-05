KDE Connect: iPhone-App für Linux-Nutzer erhältlich

So lässt KDE Connect den Austausch der Geräte-Zwischenablagen zu, gestattet den einfachen Dateitransfer, ermöglicht das Absetzen von Kommandozeilen-Befehlen und kann den Rechner in Teilen direkt vom iPhone aus fernsteuern.

Nach langer Vorlaufzeit und ausgedehnter Betaphase ist die sogenannte KDE Connect-Applikation nun auch in einer Ausgabe für iOS erhältlich und verbindet so den Linux-Desktop mit Apples Mobilgeräten.

Insert

You are going to send email to