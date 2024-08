Kategorische KI-Absage bei den Kreativ-Apps von Procreate

Die Macher der beliebten Zeichen- und Illustrations-App Procreate haben sich klar gegen die Integration von generativer KI in ihre Produkte ausgesprochen. Procreate-CEO James Cuda äußerte sich diesbezüglich in einem Video auf dem Kurznachrichten-Portal X.

We’re never going there. Creativity is made, not generated.

You can read more at https://t.co/9Fgh460KVu ✨ #procreate #noaiart pic.twitter.com/AnLVPgWzl3

— Procreate (@Procreate) August 18, 2024