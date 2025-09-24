GTA für Anime Fans: Neuer Trailer zu Ananta aufgetaucht [Update]

Während die Gamingwelt gespannt auf das nächste GTA wartet, bastelt das Team von Entwicklerstudio Naked Rain schon seit einer ganzen Weile still und leise an ihrer ganz eigenen Interpretation eines großen Open-World Rollenspiels. Und während GTA VI am 26. Mai 2026 erst einmal nur für Playstation und Xbox erscheinen wird und eine Windows Version erst zeitverzögert folgen soll, ist für Ananta bereits sogar eine iOS Umsetzung fest eingeplant.

Ursprünglich wurde Ananta unter dem Arbeitstitel Project Mugen angekündigt, die Entwickler entschieden sich jedoch Ende letzten Jahres zur Namensänderung. Wobei die Bedeutung der Namen streng genommen identisch ist. Sowohl das japanische „mugen“ wie auch das altindische „ananta“ bedeuten beide „unendlich“. Wobei unendlich mitunter auch die Zeit zwischen den Lebenszeichen der Entwickler anmutet, denn bisher hüllte sich Naked Rain nach neuen Trailern stets wieder in längerem Schweigen.

Bleibt zu hoffen, dass wir nicht erneut monatelang auf Neuigkeiten warten müssen, denn mit dem pünktlich zur diesjährigen Tokyo Game Show veröffentlichten und immerhin sieben Minuten langen Gameplay Trailer verraten die Entwickler nicht nur mehr über die Spielcharaktere und Agenten des ACD (Anti-Chaos Directorate), sondern brennen ein wahres Feuerwerk an Spielszenen ab, das euch Lust auf mehr machen soll. In Ananta wird euch von der kleinen Hinterhofrauferei bis zum Kampf gegen gigantische Kaiju alles erwarten, was irgendwie ins Anime Universum passt.

Denn obgleich Ananta mit seinem Celshading Look dem nächsten Grand Theft Auto und dessen hyperrealitischer Grafik optisch nicht das Wasser reichen kann, erlaubt das Anime Thema den Entwicklern haufenweise kreative Freiheit. Weder muss sich das Spiel selber besonders ernst nehmen, noch sind Naked Rain Grenzen bei Missions- und Gegnerdesign gesetzt. An Abwechslung wird es in Ananta also wohl kaum mangeln.

Doch alle gezeigten Spielszenen zusammenzufassen würde die Grenzen dieses Artikels sprengen. So werden Kämpfe, Schleichpassagen, Verfolgungsjagden und natürlich auch das Spiderman ähnliche Schwingen durch die Häuserschluchten der riesig anmutenden Spielwelt gezeigt. Auch gibt der Trailer erstmals Aufschluss über den Wechsel zwischen den Charakteren, der auffällig stark an GTA V erinnert. Allerdings könnt ihr in Ananta selbst während der Missionen fließend zwischen den Charakteren wechseln um sie sich gegenseitig unterstützen zu lassen, was euch dem Trailer nach hollywoodreife Szenen bescheren wird.

Dass sich Entwickler Naked Rain und Publisher NetEase bei einem solchen Mammutprojekt noch nicht auf ein genaues Veröffentlichungsdatum festlegen wollen, ist durchaus nachvollziehbar. Wir hoffen dennoch, dass es nun etwas häufiger Informationen zum Entwicklungsfortschritt veröffentlicht werden. Zumal die Entwickler erneut dazu aufrufen sich auf der offiziellen Webseite jetzt schon einmal für das Spiel zu registrieren.

Update: Zweites Gameplay Video veröffentlicht

Nachdem sich die Entwickler die vergangenen neun Monate bedeckt gehalten haben, haben sie nach dem Gameplay Trailer nun direkt noch ein zweites, ungeschnittenes Gameplay Video nachgeschoben. Die zehnminütige Sequenz beginnt mit einer Kampfszene mit Hauptcharakter Chenxiu, der bei einer darauf folgenden wilden Verfolgungsjagd Lykaia, eine der weiteren spielbaren Charaktere, kennenlernt.

Obgleich ihr im Hintergrund einiges der Spielwelt Nova City zu sehen bekommt, genügt die großteils gescriptete Passage natürlich noch nicht für ein abschließendes Fazit. Allerdings fiel die Wahl wohl auf die Verfolgungsjagd um möglichst actionsreiche Spielszenen zeigen zu können. Dazu passt auch, dass zugunsten der serienreifen Inszenierung sämtliche HUD-Elemente ausgeblendet wurden.

Zumindest haben die Entwickler nun aber bewiesen, dass sie nicht nur gute Trailer schneiden können, sondern auch im Spiel rasante Actionszenen zu orchestrieren wissen. Und da auf der Tokyo Game Show offenbar tatsächlich eine spielbare Demo von Ananta gezeigt werden soll, werden weitere Spieleindrücke sicherlich nicht lange auf sich warten lassen.