Karten-App in iOS 26: Bessere Suche, weniger Hitzestress

Dass iOS 26 die kommende Version der Karten-App funktional erweitern soll, wissen wir bereits. Doch Apple scheint nicht alle Ausbauten auch offiziell angekündigt zu haben. Laut Code-Funden, die der Entwickler Steve Moser auf der Kurznachrichten-Plattform X veröffentlicht hat, arbeitet Apple an einer verbesserten Suchfunktion, die sich an umgangssprachlicher Sprache orientiert.

Natürlichere Suche mit Umgangssprache

Nutzer sollen künftig Formulierungen wie „beste Cafés mit WLAN“ verwenden können, um relevante Orte zu finden. Die Hinweise darauf finden sich in den Lokalisierungsdateien der aktuellen Beta-Versionen.

Apple hatte ähnliche Suchfunktionen bereits in den letzten Jahren in andere Apps integriert. Im App Store lassen sich seit iOS 18.1 Anwendungen anhand vollständiger, beschreibender Sätze finden – zumindest im amerikanischen App Store.

In der aktuellen Karten-Beta reagiert die App bereits präziser auf solche Eingaben. So zeigt die neue Version in weniger dicht besiedelten Regionen deutlich mehr Ergebnisse für komplexe Suchanfragen als bisher.

Schutz vor Überhitzung

Zusätzlich zur neuen Suche soll iOS 26 auch eine Funktion einführen, die das Gerät vor Überhitzung während der Navigation schützt. Bisher hält Apple Maps das Display während einer aktiven Routenführung dauerhaft eingeschaltet, was bei direkter Sonneneinstrahlung und gleichzeitigem Laden zu hohen Temperaturen führen kann.

In der Beta ist nun ein Hinweis enthalten, dass iOS 26 die dauerhafte Anzeige automatisch beenden darf, wenn das Gerät zu heiß wird. Das Display kann sich dann zeitweise abschalten, um die Temperatur zu senken und mögliche Leistungseinbußen zu verhindern. Damit reagiert Apple auf ein Problem, das vor allem bei längerer Nutzung auf dem Armaturenbrett im Sommer auftreten kann.

iOS 26 befindet sich derzeit in der Testphase für Entwickler. Eine öffentliche Beta-Version soll im Laufe des Sommers folgen. Die endgültige Veröffentlichung wird zusammen mit neuen iPhone-Modellen im September erwartet. Steve Mosers Beitrag lässt sich auf x.com einsehen.