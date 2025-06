Neu in iOS 26: Apple Maps wird persönlicher und informativer

Mit iOS 26 erweitert Apple seine Karten-App um Funktionen, die auf individuelle Nutzergewohnheiten reagieren. Die Kartenanwendung erkennt künftig bevorzugte Routen und berücksichtigt regelmäßige Zwischenstopps, etwa beim Bringen von Kindern oder dem morgendlichen Stopp beim Bäcker.

Diese Informationen fließen in die Routenvorschläge ein, die automatisch aktualisiert werden, wenn sich Pendelroutinen ändern. Ein überarbeitetes Karten-Widget ermöglicht es, die Verkehrslage vor dem Aufbruch zu prüfen. Bei erheblichen Verzögerungen schlägt die App auch ohne aktive Navigation alternative Wege vor.

Individuelle Routenvorschläge für den Alltag

Die Routenanpassung erfolgt dynamisch und basiert auf der Nutzungshäufigkeit und dem zeitlichen Ablauf der bisherigen Fahrten. Wer beispielsweise werktags eine bestimmte Strecke zur Arbeit bevorzugt, bekommt diese künftig priorisiert angezeigt – auch wenn sie laut App nicht immer die schnellste ist. Die neue Logik soll verhindern, dass Nutzer in Alltagsroutinen ungefragt auf alternative Wege umgeleitet werden, die möglicherweise weniger vertraut oder praktikabel sind.

Nutzer, die Termine einhalten müssen, will Apple mit höherer Zuverlässigkeit durch den Verkehr lotsen: Die Karten-App sendet dazu Warnmeldungen bei ungewöhnlich hoher Verkehrslage oder Baustellen und zeigt Optionen für andere Strecken an – selbst dann, wenn keine aktive Navigation gestartet wurde. Damit will Apple verhindern, dass Terminverspätungen durch unerwartete Verkehrsbehinderungen entstehen.

Eine neue Funktion namens „Besuchte Orte“ hilft zudem dabei, sich an Restaurants, Läden oder Parks zu erinnern, die man in der Vergangenheit aufgesucht hat. Diese Einträge können durch Wischen gelöscht werden, sind verschlüsselt gespeichert und lassen sich über die Karten-App schnell durchsuchen oder mit anderen teilen.

Bewertungen und Empfehlungen

Darüber hinaus werden in Apple Maps künftig Bewertungen und Auszeichnungen von etablierten Fachportalen angezeigt. Den Anfang machen in den USA Empfehlungen des MICHELIN Guides, darunter Sterne-Restaurants, sogenannte Green-Star-Adressen für nachhaltige Gastronomie sowie ausgewählte Hotels mit „MICHELIN Key“.

Ebenfalls angekündigt sind Inhalte von „The Infatuation“ für Restauranttipps und „Golf Digest“ für Golfplatzbewertungen. Die neuen Angaben erscheinen auf den Ortskarten inklusive Bildern und Beschreibungen. Für einige Hotels und Restaurants sind auch direkte Buchungen aus der Karten-App heraus möglich. Die Ausweitung auf weitere Länder ist geplant.