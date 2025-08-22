Kamerataste zu teuer? Apple will angeblich Kosten sparen

In den vergangenen Tagen ist das Gerücht aufgekommen, dass Apple die im vergangenen Jahr mit dem iPhone 16 eingeführte Taste für die Kamerasteuerung bereits mit dem iPhone 18 wieder streichen will.

Abgesehen davon, dass dieses Gerücht aus einer bislang nicht groß in Erscheinung getretenen Quelle stammt, war diese Meldung auch sonst mit einigen Fragezeichen verbunden. Irgendwas scheint an dem Gerücht jedoch dran gewesen zu sein und womöglich hat es sich schlicht und einfach um ein Missverständnis gehandelt. Eine Nachricht von dem bereits in der Vergangenheit mit treffsicheren Informationen aufgetretenen Weibo-Account Instant Digital wirft neues Licht auf diese Spekulation.

„Apple muss sparen“

Demzufolge plant Apple zwar nicht, die Kamerataste zu streichen, der Hersteller will allerdings unter der Haube grundlegende Änderungen vornehmen. Als Hauptgrund hierfür werden der mit der Integration verbundene hohe finanzielle Aufwand genannt. Die Kosten stehen offenbar nicht in Relation mit dem verbundenen Nutzen.

Der Schalter sei nicht nur in der Produktion relativ teuer, sondern Apple sehe sich auch mit einem hohen Kostenaufwand im Reparaturbereich konfrontiert. Um diese Ausgaben zu reduzieren, wolle Apple künftig auf den verbauten kapazitiven Drucksensor verzichten und stattdessen einen gewöhnlichen Drucksensor verwenden.

Kamerataste wird eher selten genutzt

Diese Erklärung wirkt auf jeden Fall schlüssiger als das Gerücht, dass Apple in Zukunft wieder komplett auf die zusätzliche Taste verzichtet. Neben der Kamerasteuerung sollte der Knopf langfristig auch weitere Möglichkeiten zur Interaktion mit Apples KI „Apple Intelligence“ bieten.

Wenn man sich in der Praxis umhört, findet die Kamerataste bislang nur begrenzte Akzeptanz. Vielen Nutzern ist es wohl auch zu umständlich, ihr Muskelgedächtnis neu zu trainieren, zumal sich die in den Sperrbildschirm integrierte Kamerataste als schnelle und zuverlässige Möglichkeit etabliert hat, um die iPhone-Kamera zu aktivieren.