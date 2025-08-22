Funktion soll vereinfacht werden
Kamerataste zu teuer? Apple will angeblich Kosten sparen
In den vergangenen Tagen ist das Gerücht aufgekommen, dass Apple die im vergangenen Jahr mit dem iPhone 16 eingeführte Taste für die Kamerasteuerung bereits mit dem iPhone 18 wieder streichen will.
Abgesehen davon, dass dieses Gerücht aus einer bislang nicht groß in Erscheinung getretenen Quelle stammt, war diese Meldung auch sonst mit einigen Fragezeichen verbunden. Irgendwas scheint an dem Gerücht jedoch dran gewesen zu sein und womöglich hat es sich schlicht und einfach um ein Missverständnis gehandelt. Eine Nachricht von dem bereits in der Vergangenheit mit treffsicheren Informationen aufgetretenen Weibo-Account Instant Digital wirft neues Licht auf diese Spekulation.
„Apple muss sparen“
Demzufolge plant Apple zwar nicht, die Kamerataste zu streichen, der Hersteller will allerdings unter der Haube grundlegende Änderungen vornehmen. Als Hauptgrund hierfür werden der mit der Integration verbundene hohe finanzielle Aufwand genannt. Die Kosten stehen offenbar nicht in Relation mit dem verbundenen Nutzen.
Der Schalter sei nicht nur in der Produktion relativ teuer, sondern Apple sehe sich auch mit einem hohen Kostenaufwand im Reparaturbereich konfrontiert. Um diese Ausgaben zu reduzieren, wolle Apple künftig auf den verbauten kapazitiven Drucksensor verzichten und stattdessen einen gewöhnlichen Drucksensor verwenden.
Kamerataste wird eher selten genutzt
Diese Erklärung wirkt auf jeden Fall schlüssiger als das Gerücht, dass Apple in Zukunft wieder komplett auf die zusätzliche Taste verzichtet. Neben der Kamerasteuerung sollte der Knopf langfristig auch weitere Möglichkeiten zur Interaktion mit Apples KI „Apple Intelligence“ bieten.
Wenn man sich in der Praxis umhört, findet die Kamerataste bislang nur begrenzte Akzeptanz. Vielen Nutzern ist es wohl auch zu umständlich, ihr Muskelgedächtnis neu zu trainieren, zumal sich die in den Sperrbildschirm integrierte Kamerataste als schnelle und zuverlässige Möglichkeit etabliert hat, um die iPhone-Kamera zu aktivieren.
Bitte den Knopf in eine kleine Mulde mit einem normalen drucksensor. Und den touch dadrauf kann man auch streichen und stattdessen dauerhaft darunter einblenden
Ich nutze die Taste gerne.
So kann ich schnell und immer auf dem gleichen Weg die Kamera aufrufen und dann auch direkt mit der Taste auslösen.
Wäre sie nicht da, würde ich aber einfach die anderen Möglichen nutzen und das geht auch nicht viel schlechter.
Habe ich in einem Jahr noch nicht ein einziges Mal genutzt. Absolut umständlich und überflüssig.
Mein Mann hat die Taste bereits nach einer Woche deaktiviert, weil sie aus seiner Sicht ungünstig platziert ist und er ständig versehentlich daraufkommt. Auch wir sehen keinerlei Mehrwert in dieser Taste. Wenn ich mir ein neues iPhone kaufe, wird diese Taste vermutlich ebenfalls sofort deaktiviert – darauf könnte ich gut verzichten.
Kann gerne wieder weg. Ich nutze sie nicht weil sie meiner Meinung nach völlig fehl platziert ist. Außerdem lässt sie sich schlecht bedienen. Nur als Auslöser und gut zu erreichen wäre die Taste top.
Muss gestehen, dass ich die Taste auch schlicht vergesse, bis auf jetzt im Urlaub bei Unterwasser Aufnahmen. Hier war sie Gold wert, da unter Wasser die Bildschirm-Taste nicht ausgelöst werden kann…
Für mich mit einer Sehbehinderung, ist die Kamarasteuerung schon sehr praktisch.
Ich finde die Taste war eine der besten Neuerungen seit langem. Verstehe auch nicht, was an ihr „umständlich“ oder ähnliches sein soll. Ich nutze sie seit Anfang an (mit kurz umgewöhnen natürlich) um die Kamera zu öffnen und dann wie früher bei Digitalkameras einfach Fotos zu knipsen.