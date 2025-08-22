Belkin nimmt drei Ladegeräte für Qi2 mit 25 Watt ins Programm

Belkin unterstützt jetzt den neuesten Qi2-Standard und damit schnelles kabellose Laden mit bis zu 25 Watt. Der Anbieter hat jetzt drei verschiedene, für das Laden von für diesen Standard zertifizierten Geräten im Programm. Die neuen „UltraCharge“-Modelle von Belkin sollen dadurch effizienter arbeiten und ein besseres Temperaturmanagement bieten.

Drei Varianten im Angebot

Die UltraCharge Pro 3-in-1-Station richtet sich an Nutzer, die mehrere Geräte gleichzeitig laden und ihr Ladegerät an einem festen Ort verwenden wollen. Das Gerät bietet Platz für iPhone, Apple Watch und AirPods. Laut Herstellerangaben kann ein iPhone damit innerhalb von 25 Minuten bis zur Hälfte geladen werden und die Apple Watch in einer halben Stunde auf 80 Prozent. Ein darauf platziertes iPhone kann im Hoch- und Querformat genutzt sowie im Blickwinkel angepasst werden. Als Verkaufspreis werden hier 119,99 Euro angegeben.

Die faltbare UltraCharge 3-in-1-Station ist leichter und für die Verwendung unterwegs und auf Reisen ausgelegt. Auch sie kann drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen, lässt sich jedoch kompakt zusammenklappen. Belkin nennt hier eine Ladezeit von knapp 30 Minuten für ein iPhone bis 50 Prozent. Die unverbindliche Preisempfehlung lautet hier 89,99 Euro.

Die UltraCharge 2-in-1-Station ist als kompaktere Variante gedacht. Sie ermöglicht das direkte kabellose Laden für zwei Geräte und verfügt zusätzlich über einen USB-C-Anschluss mit fünf Watt, über den ein drittes Gerät versorgt werden kann. Das Modell lässt sich ebenfalls zusammenklappen und eignet sich dadurch auch gut für den mobilen Einsatz. Hier nennt Belkin einen Verkaufspreis von 59,99 Euro.

Alle drei Stationen werden mit einem passenden 45-Watt-USB-C-Netzteil inklusive Verbindungskabel ausgeliefert.

Qi2 mit 25 Watt

Die neueste Version des Qi2-Standards ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 25 Watt und soll in Verbindung mit zertifizierten Endgeräten eine höhere Energieeffizienz sowie eine bessere Gerätekompatibilität bieten.

Apple hat angekündigt, die Unterstützung für das Qi2-Laden mit bis zu 25 Watt mit iOS 26 zu ermöglichen. Es bleibt abzuwarten, welche iPhone-Modelle diese Option unterstützen, neben dem kommenden iPhone 17 dürfte dies aber zumindest bei den iPhone-16-Geräten der Fall sein.