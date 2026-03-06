Kamera-App „Kino“ unterstützt Apples Log-2-Farbprofil

Das hinter der Fotografie-App Halide Mark II stehende Entwicklerstudio Lux Optics hat mit Kino auch eine auf Videoaufnahmen spezialisierte Kamera-App im Programm. Mit der neu veröffentlichten Version 1.4.0 wird die Anwendung nun um Unterstützung für Apples Farbprofil Log 2 erweitert.

Mit der Integration der aktuellen Version des Apple-Standards sollen Nutzer mehr Spielraum bei Videobearbeitung und Farbkorrektur erhalten. Dank der Erweiterung ist es möglich, Videoaufnahmen mit einem größeren Farbumfang zu verarbeiten.

Aufwand der Anpassung unterschätzt

Laut den Entwicklern der App mussten sie die Anwendung intern anpassen, um beispielsweise unterschiedliche Varianten des Apple-Log-Formats zu erkennen und die erweiterte Farbskala korrekt darzustellen. Die Umsetzung habe mehr Aufwand verursacht als zunächst angenommen.

Gleichzeitig waren die Entwickler in den vergangenen Monaten vor allem mit Arbeit an der neuen Version ihrer Foto-App „Halide“ beschäftigt. Eine öffentliche Vorschau von Halide Mark III wurde dann Ende Januar veröffentlicht. Erst danach konnte die Entwicklung des Kino-Updates beginnen.

Kino und Halide sollen zusammenrücken

Während die Apps „Halide“ und „Kino“ aktuell noch weitgehend getrennt gepflegt werden, plane man langfristig, Teile der Bildverarbeitung beider Anwendungen zusammenzuführen. Rohdaten aus der Fotografie und Log-Video seien technisch ähnlich strukturiert, weshalb sich bestimmte Technologien gemeinsam nutzen ließen. Dadurch könnten Verbesserungen künftig sowohl der Foto- als auch der Video-App zugutekommen.

Erste Anzeichen dieser Entwicklung sind bereits erkennbar. So verwenden die beiden Anwendungen bereits jetzt Apples Gamut-Farbraum für die interne Bildverarbeitung. Dieser Farbraum bilde auch die Grundlage für Apple Log 2.

Trotz gemeinsamer technischer Komponenten sollen „Kino“ und „Halide“ getrennte Anwendungen bleiben. Die unterschiedlichen Arbeitsweisen im Umgang mit Fotografie und Film erfordern aus Sicht der App-Entwickler jeweils eigene Bedienkonzepte.