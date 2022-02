IKEA senkt Preise für die HomeKit-Luftreiniger STARKVIND

IKEA bietet seine STARKVIND-Luftreiniger wahlweise als Standventilator oder in einen Tisch integriert an. Die Geräte verfügen über einen Automatikmodus, in dem die sich die Drehgeschwindigkeit des Lüfters an die aktuelle Luftqualität anpasst. Die Luftreinigung erfolgt über einen integrierten Partikelfilter (PM 2,5), optional kann zusätzlich ein Gasfilter für die Minderung von unangenehmen Gerüchen, darunter auch Rauch oder Küchendunst erworben und zusätzlich eingesetzt werden.

Bei IKEA Family handelt es sich um ein kostenloses Mitgliedsprogramm, in dessen Rahmen es neben Sonderangeboten wie dem aktuellen Preisnachlass für die HomeKit-Lüfter auch verschiedene weitere Vorteilsaktionen und nicht zuletzt auch einen kostenlosen Kaffee in den Filialen gibt.

