Jugendstudie: Jeder dritte spricht von Smartphone-Sucht

Seit 2010 veröffentlicht der Jugendforscher Simon Schnetzer die Trendstudie „Jugend in Deutschland“, die sich mit den Veränderungen in den Lebens- und Arbeitswelten von jungen Erwachsenen in der Bundesrepublik auseinandersetzt. Jetzt liegt die neue Ausgabe der repräsentativen Erhebung vor und zeichnet ein düsteres Bild der nachwachsenden Generationen.

Pessimistisch wie nie

Noch nie haben diese ihre Zukunft so pessimistisch bewertet wie in diesem Jahr. Eine große Rolle spielen psychische Belastungen wie Stress, Erschöpfung, Suizidgedanken oder das Gefühl der Hilflosigkeit – in allen Kategorien bewerten die Jugendlichen ihre Betroffenheit hier (teils deutlich) höher als in den beiden vorangegangenen Jahren.

51 Prozent geben an, unter Stress zu leiden – 2022 lag diese Zahl noch bei 45 Prozent. Erschöpft fühlen sich 36 Prozent, hilflos ganze 17 Prozent.

Die Studie mit dem Titel „Jugend in Deutschland 2024: Verantwortung für die Zukunft?“ bildet dabei die Einstellungen und Positionen der 14- bis 29-Jährigen ab und geht auch auf deren Einstellung zum Smartphone ein.

Jeder dritte spricht von Smartphone-Sucht

Jugendliche, die täglich viel Zeit am Smartphone verbringen, berichten von signifikant erhöhten psychischen Belastungen.

Etwa ein Drittel der befragten Personen räumt ein, dass ihr Smartphone-Nutzungsverhalten als suchtähnlich bezeichnet werden könnte. Mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich 54 Prozent, verwenden ihr Smartphone weit häufiger, als sie es eigentlich vorziehen würden.

Ansonsten spielt Angst eine große Rolle im gedanklichen Alltag der befragten jungen Menschen. Angst vor Krieg (bei 60 Prozent der befragten vorhanden), Angst vor Inflation (65 Prozent), Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft (49 Prozent), Angst vor der Klimakatastrophe (49 Prozent), Angst vor Altersarmut (48 Prozent), Angst vor rechten Parteien (44 Prozent), Angst vor Flüchtlingen (41 Prozent), Angst vor einem Kollaps des Rentensystems (44 Prozent).

Headerbild: Bing Copilot Designer