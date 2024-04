Zum halben Preis: Echo Dot mit Uhr und Matter-Steckdose

Mit dem Verkaufsstart des Echo Dot mit Uhr im Herbst 2022 haben wir unseren Echo Flex in der Küche durch den neuen Echo Dot der 5. Generation ersetzt. Dieser ist noch immer täglich im Einsatz und hat sich als Küchenhelfer hervorragend bewährt. Der Echo Dot dient uns hier nicht nur als Timer, sondern auch für die morgendlichen Wetterauskünfte und als Umrechner für amerikanische Maßeinheiten und Mengenangaben.

Im Vergleich zum Echo Flex, den wir ursprünglich wegen seiner kompakten Größe und dem optional erhältlichen Uhrenmodul gewählt hatten, bietet der Echo Dot der 5. Generation eine deutlich bessere Audioqualität.

Zudem verfügt der runde Lautsprecher über ein erweitertes Multifunktionsdisplay, das nicht nur Timer anzeigt, sondern auch Rechenergebnisse, Songtitel von Spotify, die Raumtemperatur sowie die Höchst- und Tiefsttemperaturen des Tages darstellen kann. Ein großes Plus in Haushalten, in denen Wasserkocher, Haustiere und Kinder die Antworten der Sprachassistenz regelmäßig übertönen. Wir haben das Gerät zum Verkaufsstart ausführlich besprochen:

Der neue Echo Dot im Einsatz: Display, Temperatur, Sensoren

Echo Dot mit Uhr: Die Einstellungen in der Alexa-App

Mit Matter-Steckdose zum halben Preis

Im Rahmen der aktuell noch laufenden April-Angebote bietet Amazon den Echo Dot mit Uhr jetzt im Paket mit einer Matter-Steckdose zum Bundle-Preis von nur 49,99 Euro an und liegt damit 47 Prozent unter dem Set-Listenpreis von 94,98 Euro. Ein guter Deal, zu dem das vorhandene Küchengerät ruhig mal durch den Echo Dot mit Uhr ersetzt werden kann.

Wir empfehlen euch die Nutzung einer Steckdosen-Halterung, damit der Dot keinen kostbaren Platz auf der Arbeitsfläche für sich beansprucht.

Wer noch über ein älteres Alexa-Gerät verfügt, sollte sich zudem die verfügbaren Trade-In-Optionen anschauen. Beim Eintausch älterer Hardware gewährt Amazon Rabatte von bis zu 25 Prozent.