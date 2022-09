Jetzt im Handel: MagSafe-Akku mit Popsocket-Halterung

Am vergangenen Montag angekündigt, sind die neuen MagSafe-Akkus des Zubehör-Anbieters Anker nun auch in Deutschland verfügbar. Das jüngste Mitglied der MagGo-Familie kombiniert einen selbsthaftenden Zusatzakku mit den beliebten Smartphone-Halterungen von Popsockets.

Die Idee hinter dem Kombi-Produkt: Anstatt sich mit den Popsockets die MagSafe-Rückseiten aktueller iPhone-Modelle so zu besetzen, dass die Nutzung von Zubehörprodukten nicht mehr möglich ist, liefert Anker seinen Akku gleich ab Werk mit einer zusätzlichen Popsockets-Halterung aus, die die Energie-Reserve und den komfortablen Haltegriff miteinander kombiniert.

Anker scheint dabei den 621 MagGo Slim als Akku für das Kooperationsprojekt auserkoren zu haben und bietet im identischen Formfaktor die bekannte Kapazität von 5000 mAh an. Drahtlos lädt der neue MagSafe-Akku mit maximal 7,5 Watt Leistung, wer will kann den Akku aber auch kabelgebunden nutzen, um andere Geräte wie etwa die Apple Watch aufzuladen.

Was den Preis des neuen Kombi-Akkus angeht, richtet sich dieser an Fans der Popsocket, die partout nicht auf diese verzichten möchten und landet nicht unbedingt in der Schnäppchen-Kategorie. So müssen für die neuen Kombi-Akkus, die in den Farben Schwarz., Weiß und Blau erhältlich sind, mindestens 65,99 Euro auf den Tisch gelegt werden.

Zum Vergleich: Die Slim-Variante des Anker 621 MagGo Akkus gibt es mit einem Preisnachlass von 10 Prozent aktuell für 44,99 Euro. Die PopSockets kosten in der MagSafe-Version einzeln 29 Euro.

Ohne MagSafe-Kompatibilität gibt es die Handy-Griffe einzeln für Preise zwischen 8,99 Euro und 22,99 Euro. Wieviel die einzelnen Griffe dabei genau kosten hängt stark von Design und Material ab.

Amazon.de bietet das neue Modell in zwei Farbvarianten mit einer Zustellung zum morgigen Dienstag ab sofort an.