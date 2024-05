Jetzt auch Paris: Apple erobert europäischen Nahverkehr

Langsam aber kontinuierlich baut Apple die Anzahl an europäischen Regionen weiter an, in denen Anwender Apple Pay auch im öffentlichen Personennahverkehr einsetzen und den so genannten Expressmodus des Apple Wallet für ÖPNV-Fahrten nutzen können.

Auf England folgt Frankreich

Nachdem Apple unter anderem in mehreren Metropolregionen Großbritanniens, im schwedischen Skåne und im finnischen Turku vertreten ist, hat der Konzern heute über eine neue Kooperation mit dem französischen ÖPNV-Dienstleister Île-de-France Mobilités informiert, der für den Großraum Paris verantwortlich zeichnet.

Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat Apple nun eine neue Funktion eingeführt, die es Fahrgästen ermöglicht, ihre Navigo-Fahrkarten auf iPhone und Apple Watch zu speichern und zu nutzen. Ab sofort können Fahrgäste in der Region Paris ihre Fahrkarten damit über die Île-de-France Mobilités-App oder direkt in der Apple Wallet-App erwerben und nutzen.

Ticket-Kauf im Apple Wallet möglich

Mit der Integration der Navigo-Fahrkarte in Apple Wallet soll der Ticketkauf (und damit laut Apple auch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs) für die Fahrgäste vereinfacht werden.

Anwenderinnen und Anwender können ihre Fahrkarten wie t+, OrlyBus, RoissyBus und Navigo-Tageskarten über die App kaufen und diese direkt in Apple Wallet hinzufügen. Die Fahrkarten werden durch einfaches Doppelklicken auf die Seitentaste des iPhones oder durch Annäherung der Apple Watch an ein Lesegerät verwendet. Der Expressmodus ermöglicht dabei die Nutzung, ohne das Gerät zu entsperren.

Echtzeit-Infos zum Pariser ÖPNV

Zusätzlich bietet Apple Karten jetzt Echtzeitinformationen zum öffentlichen Nahverkehr in Paris. Fahrgäste erhalten aktuelle Fahrpläne, Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie Informationen zu Umsteigemöglichkeiten.