Jetzt auch iPhone 15 Pro generalüberholt bei Apple erhältlich

Bei Apple ist jetzt auch das iPhone 15 Pro generalüberholt erhältlich. Das Angebot des Apple Refurbished Store wurde entsprechend erweitert und je nach Ausführung kann man hier auf den Neupreis der Geräte bis zu 240 Euro sparen.

Apple hat bereits Anfang dieser Woche damit begonnen, das iPhone 15 in Deutschland und weiteren europäischen Ländern auch generalüberholt anzubieten. Nachdem hier zunächst nur die Standardvariante des ursprünglich im September 2023 vorgestellten Vorgängers der aktuellen iPhone-Generation erhältlich war, kann man bei Apple mittlerweile auch Refurbished-Versionen des iPhone 15 Pro und des iPhone 15 Pro Max kaufen.

Für die „Gebraucht-Version“ des iPhone 15 Pro bezahlt man mit 128 GB Speicher 929 Euro, zudem ist das Gerät auch mit 256 GB Speicher für 1.039 Euro und mit 512 GB Speicher für 1.259 Euro erhältlich. Beim iPhone 15 Pro Max muss man für die Variante mit 256 GB Speicher 1.129 Euro hinlegen, alternativ dazu ist auch ein Modell mit 512 GB Speicher zum Preis von 1,339 Euro erhältlich.

Apple betont, dass die Refurbished-Modelle des iPhone stets mit einem neuen Akku und einem neuen Gehäuse ausgestattet sind. Zudem erhält man die im Apple Refurbished Store bestellten Geräte kostenlos und mit der Möglichkeit zur Rückgabe sowie mit einem Jahr Garantie geliefert.

Verkaufsstopp wegen USB-C-Verordnung

Das iPhone 15 ist in Europa früher als sonst auch generalüberholt bei Apple verfügbar. Normalerweise werden die Geräte erst im April oder Mai in den Apple Refurbished Store aufgenommen. Hintergrund ist die Tatsache, dass Apple aufgrund der neu in Kraft getretenen USB-C-Verordnung den Verkauf von älteren Modellen des iPhone in den EU-Ländern und in der Schweiz eingestellt hat. Im Apple Refurbished Store in den USA ist das iPhone 15 dagegen noch nicht zu sehen, dort werden weiterhin verschiedene Modelle von iPhone 13 und iPhone 14 angeboten.