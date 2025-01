„Cell Broadcast“ warnt versehentlich ganz LA vor Evakuierung

In der vergangenen Nacht haben alle iPhone-Besitzer im Los Angeles County – das lässt sich in etwa mit einem Landkreis vergleichen – per Push-Mitteilung die Aufforderung erhalten, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Der Schrecken war für die meisten Empfänger allerdings nur von kurzer Dauer, die Behörden verschickten kurz darauf einen zweiten Warnhinweis mit einer Korrektur.

Anstatt alle iPhone-Besitzer im rund zehn Millionen Einwohner umfassenden Los Angeles County zu erreichen, war die Warnung nur für etwa 300.000 Menschen im Bereich des nördlich von Los Angeles befindlichen Brandherds „Kenneth Fire“ gedacht.

Medienberichten zufolge gaben die zuständigen Behörden bekannt, dass die Falschmeldung durch einen technischen Fehler verursacht wurde. Man sei bestrebt, möglichst akkurat zu informieren.

Unterm Strich ist ein schnell korrigierter Fehlalarm vermutlich besser zu verkraften als ein nicht funktionierendes Warnsystem. Angesichts der verheerenden Brände in Kalifornien zeigt sich, wie wichtig funktionierende Warnsysteme sind, die gezielt Menschen in ausgewählten Bereichen erreichen können.

„Cell Broadcast“ in Deutschland seit 2 Jahren aktiv

In Deutschland ist das „Cell Broadcast“-System seit etwas mehr als zwei Jahren verfügbar. Hiesige iPhone-Besitzer dürften damit zumindest im Zusammenhang mit den bundesweiten Warntagen erste Bekanntschaft gemacht haben.

Das Warnsystem hat den großen Vorteil, dass die Nachrichten hier nicht pauschal an irgendwelche Telefonnummern verschickt werden, sondern gezielt an jene Geräte ausgespielt werden, die sich in einem bestimmten Abschnitt eines Mobilfunknetzes befinden. Für den Versand sind hierzulande Behörden oder Ministerien zuständig. Die Meldungen können wie in der Telekom-Grafik oben skizziert auf einzelne Mobilfunkzellen begrenzt werden und erreichen anders als eine SMS jedes empfangsbereite Gerät in einer Mobilfunk-Zelle.