„Stunde der Wintervögel“: Vogelzählung per App startet

Der NABU veranstaltet an diesem Wochenende wieder seine Vogelzählung „Stunde der Wintervögel“. Der Naturschutzverband fordert bundesweit dazu auf, das Vorkommen von Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen zu erfassen.

Die Aktion läuft von heute bis Sonntag und die Teilnahme lässt sich mithilfe der eben in Version 3.0 veröffentlichten App NABU Vogelwelt einfach und komfortabel erledigen. Ihr erstellt in der App eine Beobachtungsliste, in der ihr die von euch gesehenen Vögel sammelt, und reicht den Bericht anschließend über die Teilen-Funktion ein. Die Position der Sichtung wird dabei automatisch per GPS übermittelt.

Alternativ dazu kann man sich auch komplett analog an der Aktion beteiligen. Der NABU stellt auf der für die Aktion eingerichteten Webseite nicht nur ausführliche Anleitungen, sondern auch Info-Flyer, eine Zählhilfe und einen Meldebogen bereit.

Zu den wichtigsten Regeln für die Teilnahme gehört, dass die Zählung ausschließlich im Zeitraum vom 10. bis 12. Januar 2025 auf eine Stunde und einen ausgewählten Ort begrenzt stattfindet. Wer keinen Garten oder Balkon mit Futterhäuschen hat, kann sich für die Teilnahme auch in einen Park setzen.

NABU-App grundsätzlich kostenlos

Die NABU-App lässt sich kostenlos laden und verwenden. Wenn ihr auf die optional angebotenen Zusatzpakete wie Vogelstimmen- oder Bilderkennung verzichten wollt, müsst ihr den entsprechenden Hinweis lediglich beim ersten Start wegdrücken. In der Folge steht euch eine 308 Vogelarten umfassende Datenbank zur Verfügung, die mit ausführlichen Info- und Bestimmungstafeln sowie rund 1.400 Bildern dabei hilft, die unterschiedlichen Vogelarten zu erkennen.

Um die Bestimmung zu vereinfachen, bietet die App die Möglichkeit, die Auswahl auf die 100 häufigsten Vogelarten zu beschränken. Mit der integrierten Vergleichsfunktion lassen sich auf dem iPhone bis zu acht und auf dem iPad bis zu 16 Vogelarten miteinander vergleichen.