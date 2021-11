JBL Project Rock: Over-Ear-Sportkopfhörer mit ANC

Vorteile bei intensiven Trainings sollen die Bluetooth-Kopfhörer insbesondere durch robuste Konstruktion und besondere Gewebetechniken bieten, die gleichermaßen für guten Halt und hohe Atmungsaktivität sorgen. Zudem sind die Polster so gefertigt, dass sie einfach abnehmbar, waschbar und auch schnell trocknend sind. Die Akkulaufzeit gibt JBL mit bis zu 45 Stunden an, über USB-C lässt sich der Akku innerhalb von zwei Stunden wieder vollständig laden.

Mit den neuen Project Rock Over-Ear Training Headphones hat Under Armor in Kooperation mit JBL entwickelte Kopfhörer mit adaptiver Geräuschunterdrückung im Programm. Im August mit einem Preis von 299 Euro vorgestellt, vertreibt JBL die Kopfhörer mittlerweile bereits für 199 Euro über den eigenen Webshop und macht sie somit ein ganzes Stück interessanter.

Insert

You are going to send email to