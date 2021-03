JBL Charge 5 als Outdoor-Lautsprecher jetzt wasserdicht

Mit dem JBL Charge 5 bietet JBL seinen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher jetzt in der fünften Generation an. Optisch ist die Neuauflage neben neuen Farbvarianten besonders an der uns eigentlich schon zu auffälligen Logo-Platzierung zu erkennen – aber das ist wohl Geschmacksache.

Die wesentlichen Verbesserungen verstecken sich unter der Haube des JBL Charge 5. So ist der Lautsprecher jetzt nach IP67 wasser- und staubdicht, der Vorgänger war hier lediglich gegen Spritzwasser geschützt. Auch hat JBL die Bluetooth-Version von 4.2 auf 5.1 angehoben und stattet den Lautsprecher mit einem USB-C-Anschluss für den Anschluss an Ladestrom aus. Der integrierte Akku kann mit seiner Kapazität von 7.500 mAh umgekehrt auch als Powerbank verwendet werden und ein über den zusätzilch vorhandenen USB-A-Anschluss verbundenes Gerät mit Strom versorgen.

Wer sich den Luxus leistet, mehrere JBL Charge 5 zu besitzen (oder die passenden Freunde hat), kann mit der PartyBoost-Funktion des Herstellers auch mehrere der Lautsprecher miteinander verbinden. Die Konfiguration läuft dabei über die App JBL Portable.

JBL bietet den Charge 5 in den Farben Schwarz, Blau, Grau, Rot, Rosa, Türkis, Grün, Weiß und Camouflage zum Preis von 179 Euro an. Das Gerät ist ab sofort erhältlich.

JBL Charge 4 und Sonos Roam als Alternativen

Mit der Neuvorstellung verbunden fällt der Preis für das Vorgängermodell. Der JBL Charge 4 wird im JBL Refurb Store – allerdings als „generalüberholt“ gekennzeichnet – bereits für 94 Euro angeboten. Neu ist die Vorgängergeneration teils ab 119 Euro zu haben.

Sonos-Nutzer dürften sich die Anschaffung des JBL Charge oder vergleichbarer Geräte anderer Hersteller mittlerweile zweimal überlegen. Der Hersteller hat diese Woche mit dem Sonos Roam einen mobilen Lautsprecher mit vergleichbaren Eigenschaften vorgestellt, der sich zudem in Sonos-Multiroom-Systeme einbinden lässt. Der Sonos Roam kann zum gleichen Preispunkt von 179 Euro bereits vorbestellt werden und soll im April in den Handel kommen.