EcoFlow und Shelly kooperieren: Shelly 3EM jetzt kompatibel

Der für seine Stromspeicher, Powerstations und Balkonkraftwerke bekannte Anbieter EcoFlow folgt dem Vorbild von Zendure und kooperiert nun ebenfalls mit der Shelly Group, die sich ihrerseits auf den Vertrieb von Lösungen zur Energiemessung, Unterputz-Schaltern und Smart-Home-Komponenten spezialisiert hat.

Shelly 3EM jetzt kompatibel

Wie EcoFlow heute meldet, wird sich der professionelle 3-Phasen-Energiemesser Shelly 3EM zukünftig in Kombination mit den PowerStream Balkonkraftwerken nutzen lassen. Ziel der Kooperation sei es, die effiziente Nutzung von Solarenergie für die Nutzer zu vereinfachen.

Laut EcoFlow stellt die Integration der IoT-Lösungen von Shelly einen wichtigen Schritt in Richtung smartes Energiemanagement dar. Nutzer würden so in die Lage versetzt, ihren Energieverbrauch präzise zu kontrollieren und zu steuern.

Für PowerStream Balkonkraftwerke

Die PowerStream Balkonkraftwerke könnten fortan den Energieverbrauch des gesamten Haushalts mithilfe der Shelly 3EM ermitteln und über die offizielle EcoFlow-APP überwachen. Das Zusammenspiel stelle sicher, dass jedes Gerät die notwendige Energiemenge erhalte, während überschüssige Solarenergie für später gespeichert werde. Zudem sei geplant, die Kompatibilität der PowerStream im Laufe des Jahres auf Shelly Pro 3EM zu erweitern.

Die Shelly 3EM lässt sich dabei gleichzeitig mit den von EcoFlow selbst angebotenen Smart Plugs einsetzen. Während die rund 30 Euro teuren Smart Plugs die Echtzeitüberwachung und Fernsteuerung einzelner Geräte ermöglichen, kontrolliere die aktuell nur rund 83 Euro teure Shelly 3EM ihrerseits den Energieverbrauch im gesamten Haushalt.

Ein weiteres Merkmal des Systems ist laut EcoFlow die individuelle Anpassung der Energienutzung über die in der App gebotenen Prioritätseinstellungen, die eine optimale Nutzung der Sonnenenergie in Abhängigkeit von der aktuellen Verbrauchssituation gewährleisten soll. Befinden sich Menschen im Haushalt, erhält die Stromversorgung den Vorrang, andernfalls wird die PowerStation aufgeladen, um Energie für sonnenfreie Stunden zu speichern.