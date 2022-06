Das Handy-Netz der Telekom wird 30

Unter der Überschrift „30 Jahre Mobilfunk für alle“ erinnert die Telekom an die Entstehung es Mobilfunknetzes und den D1-Start am 1. Juli 1992. Der Geburtstags-Artikel ist ein lesenswerter Rückblick auf die Geschichte der mobilen Telefonie.

Siemens S4 von 1995 (Bild: Wikipedia)

Wer weiß schon, dass es in Deutschland bereits im Jahr 1955 die Möglichkeit gab, unterwegs zu telefonieren. Damals ging das A-Netz als sogenannter „Zugpostfunk“ an den Start, Gespräche mussten noch telefonisch angemeldet und vermittelt werden. Mobilfunkgeräte mit eigener Wählscheibe wurden dann von 1972 an angeboten. Die Nutzungspreise waren hier am Festnetz orientiert, ergänzend wurde eine monatliche Grundgebühr von 270 D-Mark fällig. Richtig teuer hat die Nutzung des B-Netzes allerdings die benötigte Hardware gemacht, die Geräte wurden neu für Beträge im niedrigen fünfstelligen Bereich verkauft. Ab 1985 war dann mit dem C-Netz ein erster direkter Vorläufer der heutigen Mobiltelefonie am Start. Die Geräte gab es alternativ zum Festeinbau im Auto auch in Koffergröße zum Mitnehmen, die Akkus ermöglichten damals trotz der beeindruckenden Gerätegröße lediglich eine Standby-Zeit von bis zu sechs Stunden.

Das Handynetz wir wir es heute kennen war auf Basis des weltweit eingeführten GSM-Standards ab dem Sommer 1992 verfügbar und die Telekom zählte im D1-Netz schon ein knappes Jahr nach dessen Start mehr als 130.000 Teilnehmer. Als Nebenprodukt wurde damit verbunden auch der Kurznachrichtendienst SMS eingeführt.

iPhone anfangs nur im „besten Netz“

Der Mobilfunk-Rückblick der Telekom erinnert auch daran, dass Apple das iPhone ursprünglich exklusiv über die Telekom angeboten hat. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei die Tatsache gewesen, dass das D1-Netz für den damaligen Apple-Chef Steve Jobs das beste Mobilfunknetz hierzulande war. Für die Ankündigung war Steve Jobs damals eigens nach Berlin angereist, die Präsentation fand dort im ehemaligen Telegrafenamt statt, also an dem Ort, wo auch die ersten Telefongespräche überhaupt in Deutschland vermittelt wurden.