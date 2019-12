iTunes Remote unterstützt macOS Catalina und Dunkelmodus

Mit dem Update auf Version 4.5 sollte sich Apples „iTunes Remote“-App nun in vollem Umfang mit macOS Catalina nutzen lassen. Der Name der Anwendung mag irritieren, denn iTunes fehlt in der altbekannten Form zwar weiterhin auf aktuellen Apple-Rechnern, doch kann die App das iPhone zur Fernbedienung für die Catalina-Anwendungen „Musik“ und „TV“ machen.

Die Basis für die Wiederherstellung der App-Funktion hat Apple mit dem vergangene Woche veröffentlichten macOS-Update auf Version 10.15.2 gelegt. Bereits hier war in der Funktionsbeschreibung von einer Unterstützung der App für das Fernbedienen der der neuen macOS-Catalina-Medien-Apps vom iPhone oder iPad aus die Rede.

Die neue Version 4.5 ist das erste Update für die „iTunes Remote“-App seit mehr als einem Jahr. Apple stattet die Anwendung in diesem Zuge auch gleich mit der Unterstützung für den im September mit iOS 13 eingeführten Dunkelmodus aus.