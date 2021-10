iPhone-Zubehör: Vibio weckt mit Vibrationen statt lauten Wecktönen

Mit dem Vibio hat der Hersteller Bellman & Symfon einen außergewöhnlichen Wecker mit iPhone-Anbindung im Programm. Statt mit dem üblichen Weckerklingeln kann man sich hier mithilfe von Vibrationen wecken lassen. Dies ist nicht nur für Menschen mit Hörminderung eine attraktive Option, sondern bietet sich besonders auch dann an, wenn die persönliche Aufwachhilfe nach Möglichkeit keine Mitbewohner belästigen soll.

Bellman & Symfon beschreiben den Vibio als „Vibrationskissen“, was jedoch einen falschen Eindruck entstehen lässt. Trotz der entsprechenden Optik handelt es sich bei dem Gerät nicht um ein Kissen, sondern der in ein Kunststoffgehäuse gepackte Wecker wird unter das Kopfkissen gelegt. Zur eingestellten Zeit erzeugt er dann in drei Stufen einstellbare, starke Vibrationen, die auch ein Tiefschläfer kaum ignorieren dürfte.

Will man den Wecker abbrechen oder noch etwas schlummern, zieht man einfach an der aus dem Vibio hängenden Schlaufe – einmal ziehen aktiviert den Schlummermodus, zweimal ziehen deaktiviert den Alarm. Ergänzend befindet sich am Vibio noch ein kleiner Schiebeschalter, mit dem man den Wecker komplett aus- oder anschalten kann.

Vibio-Konfiguration per iPhone-App

Die Konfiguration des Vibio erfolgt über die zugehörige iPhone-App. Per Bluetooth mit dem Wecker verbunden, kann man das Gerät hier nach seinen Bedürfnissen einrichten. Ihr habt so beispielsweise die Möglichkeit, mehrere Weckkonfigurationen zu erstellen und auch festzulegen, an welchen Tagen der Vibio zu den festgelegten Zeiten aktiv werden soll.

Grundsätzlich speichert der Vibio diese Vorgaben und arbeitet eigenständig. Das iPhone muss für den Betrieb also nicht mit dem Wecker verbunden sein – es sei denn, die Weckfunktion des Vibio soll durch das Abspielen von Wecktönen auf dem iPhone selbst begleitet werden. Dies lässt sich ebenso in der Vibio-App einstellen wie die Option, den Wecker auch bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten vibrieren zu lassen.

In den Grundeinstellungen bietet der Vibio darüber hinaus die Möglichkeit, die Dauer des Schlummermodus zu verändern oder diesen komplett zu deaktivieren. Die Vibrationsstärke lässt sich in den Stufen sanft, mittel und stark ebenfalls über die App regulieren. Zumindest bei uns hat hier schon die kleinste Einstellung voll und ganz genügt, um zuverlässig aufzuwachen, wenn der Vibio unter dem Kopfkissen liegt.

Für die Stromversorgung des Weckers ist ein integrierter Akku zuständig, der über MicroUSB geladen wird und locker eine Woche, je nach Verwendung auch bis zu zehn Tage hält.

Der Vibio ist in Deutschland mit einer Preisempfehlung von 79 Euro über den Fachhandel erhältlich. Für Personen mit Hörminderung dürfte interessant sein, dass das Gerät über eine Hilfsmittelnummer verfügt und die Anschaffungskosten bei entsprechender Indikation von den Krankenkassen übernommen werden.